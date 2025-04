Veja as previsões do Horóscopo Chinês para abril de 2025

Rato (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Abril será um mês para buscar mais significado nas suas ações e refletir sobre seus propósitos. A influência do Dragão traz um desejo de expansão, mas é fundamental canalizar essa energia para objetivos que realmente façam sentido para você. Use o mês para refletir sobre o que realmente importa e evite perder tempo com atividades superficiais. Proteja-se de influências negativas e preserve sua paz interior.

Boi/Búfalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este mês pede que você deixe as distrações de lado e foque no que realmente importa. A energia do Dragão pode deixá-lo um pouco inquieto, mas mantenha a disciplina para não perder o rumo. Evite se sobrecarregar com obrigações que não agregam valor à sua rotina. Cuide para afastar pessoas que trazem tensão e desordem. Foque no essencial e mantenha-se firme nos seus objetivos.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

O mês de abril traz uma energia vibrante que pode despertar expectativas altas. Cuidado para não criar cenários ilusórios ou esperar demais dos outros. Mantenha os pés no chão e evite idealizar pessoas ou situações. A paciência será sua maior aliada para lidar com contratempos. Evite pessoas que prometem muito e entregam pouco; preserve sua energia.

Coelho (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Abril será um mês favorável para fortalecer laços afetivos e sociais. A energia do Dragão incentiva você a tomar a iniciativa para melhorar seus relacionamentos, mas cuidado com impulsividade. Valorize conexões que realmente fazem bem ao seu coração e evite manter perto quem não contribui com sua felicidade. Respeite seu espaço e escolha bem as companhias.

Dragão (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Como abril é seu mês, a energia estará a seu favor para tomar decisões importantes. No entanto, é fundamental praticar a paciência para não agir por impulso. O desejo de conquistar resultados rápidos pode levar a conflitos desnecessários. Aprenda a dar um passo de cada vez e valorize o tempo das coisas. Afaste-se de quem critica suas ideias sem oferecer apoio.

Serpente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Abril será um mês estratégico para alcançar resultados concretos. A influência do Dragão incentiva a agir com coragem, mas mantenha o foco no que realmente traz retorno. Evite desviar sua atenção para assuntos pouco relevantes e não permita que pessoas pessimistas interfiram nos seus planos. Valorize quem está ao seu lado e mantenha o olhar no futuro.

Cavalo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

O mês traz um convite para reavaliar decisões recentes, especialmente aquelas ligadas à vida pessoal. A energia do Dragão pode despertar seu lado impulsivo, então pense bem antes de agir. Este é um bom momento para refletir sobre o que realmente deseja manter em sua rotina. Evite pessoas que trazem tensão e preserve sua leveza.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Abril pede mais atenção à saúde física e mental. A influência do Dragão pode trazer certo desgaste, então é importante priorizar o autocuidado. Adote hábitos que promovam bem-estar e evite ambientes carregados de negatividade. Se alguém está drenando sua energia, tome distância e preserve seu equilíbrio.

Macaco (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

O foco deste mês estará nas amizades e nos grupos que fazem parte da sua vida. A energia expansiva do Dragão favorece conexões sociais, mas é importante distinguir quem realmente merece seu tempo. Valorize aqueles que contribuem para sua felicidade e afaste pessoas que só causam tumulto. Preserve sua autenticidade e escolha as amizades com critério.

Galo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Abril traz foco especial para os relacionamentos pessoais. O Dragão inspira atitudes mais corajosas no campo afetivo, mas mantenha o equilíbrio ao se expressar. Evite conflitos desnecessários e não permita que terceiros interfiram na sua vida amorosa. Se alguém estiver prejudicando sua paz, estabeleça limites claros.

Cão (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

O mês traz um chamado para preservar suas emoções e evitar conflitos familiares. A energia do Dragão pode criar situações de confronto, então pratique a escuta ativa e evite brigas. Afastar-se de pessoas que trazem caos será fundamental para manter sua tranquilidade. Valorize quem apoia e respeita suas escolhas.

Porco/Javali (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Abril pede que você olhe com mais atenção para seus recursos financeiros e emocionais. A energia do Dragão pode levar a gastos impulsivos, então planeje antes de agir. Avalie quem está ao seu lado por conveniência e não hesite em se afastar de quem não valoriza sua presença. Preserve sua estabilidade e invista em quem vale a pena.