Confira cinco curiosidades sobre Robert Prevost, o papa Leão XIV

O cardeal Robert Francis Prevost, agora conhecido como papa Leão XIV, é o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos. Vindo de uma família com origens francesas, italianas e espanholas, o novo pontífice de 69 anos é agostiniano, formado em Matemática e chegou a visitar o Brasil duas vezes.

Pensando na longa jornada de Leão XIV dentro e fora da Igreja Católica, o Diário do Nordeste separou uma lista com cinco curiosidades para você conhecer o novo Bispo de Roma.

1 - Início da formação religiosa

Devido às influências da nacionalidade dos pais, o jovem Prevost teve interesse pela religião católica desde muito cedo. Em 1977, com 22 anos, já era formado em Matemática pela Villanova University, na Pensilvânia, onde depois passou a se dedicar aos estudos de Filosofia.

Em 1º de setembro do mesmo ano, o futuro papa ingressou na Ordem de Santo Agostinho (OSA) em St. Louis, Chicago, estado onde nasceu. A partir desse momento, Prevost se tornou um agostiniano, encarregado de defender a busca por Deus e servir a comunidade por meio de missões religiosas.

Os votos solenes de Prevost foram feitos em 1981, após a conclusão do noviciado na ordem dos agostinianos. Um ano depois, foi ordenado padre, e seguiu até Roma para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino (Angelicum), após ter concluído a graduação em Teologia.

2 - Relação com o Peru

A primeira vez que Robert Prevost atuou no Peru foi em 1985, quando foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura. Lá, ficou até 1986, mas voltou aos Estados Unidos em 1987 para defender a tese de doutorado sobre "O papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho".

Um ano depois, a relação com o então sacerdote e a América Latina se tornou mais próxima, à medida que Prevost ia diversas vezes ao Peru para realizar visitas à comunidade, presidir congressos e atuar como formador de noviços na ordem agostiniana.

As idas e vindas do religioso por mais de duas décadas entre Estados Unidos e Peru foram encerradas em 2013, quando o papa Francisco o nomeou como bispo da diocese de Chiclayo, no departamento de Lambayeque (norte do Peru).

Legenda: Leão XIV, enquanto bispo Prevost, atuou em missões no Peru por mais de duas décadas Foto: Reprodução/Redes Sociais

A partir de então, Prevost respondeu com fidelidade às necessidades dos fiéis peruanos e até mesmo solicitou cidadania do País, como sinal de compromisso com o cargo. O carinho com os irmãos latino-americanos foi lembrado pelo agora papa no primeiro discurso na Basília de São Pedro, nesta quarta-feira (8).