BBB 25: Ivete Sangalo comanda abertura do pré-carnaval no reality show

A um mês do início da maior festa popular brasileira, o Big Brother Brasil (BBB) 25 recebe a cantora Ivete Sangalo para a abertura do pré-carnaval. Veterana no palco do reality show, a artista comandará a festa do programa deste sábado (1º).

A baiana traz no repertório seu último lançamento, “Energia de Gostosa”, além de sucessos recentes, como “Cria da Ivete” e “Macetando”. O repertório da noite contará, ainda, com clássicos da carreira dela no Axé Music.

A festa também promete relembrar um momento icônico para milhares de fãs: Ivete chegará à casa do reality em cima de uma moto, em referência a sua entrada no palco do Maracanã em 2006, quando gravou um DVD no estádio.

Veja também Zoeira Aline e Diogo Almeida dão o primeiro beijo do BBB 25 Zoeira Equipe de Renata se posiciona após cearense ser acusada de fala racista no BBB 25

A cantora promete trazer, ainda, referências dos carnavais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro na festa. Além dos figurinos temáticos, os participantes do BBB terão direito a confete e serpentina para cair na folia.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

FESTA CONTINUA

Após o show da cantora, o palco do BBB exibe a representação de um clássico trio elétrico do carnaval da capital baiana. O Rio de Janeiro aparece no cenário com elementos que remetem às praias cariocas, enquanto a capital paulista tem seu design simbolizado do outro lado da pista de dança.

O evento também usará novas tecnologias com LEDs em formatos diferenciados. Durante a festa, os brothers e sisters poderão fazer pedidos de aperitivos que remetem às três cidades.

E no final, um kit ressaca espera os confinados com a pedida certa para o verão brasileiro: sorvete e açaí.