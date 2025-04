Raquel fica rica em 'Vale Tudo'? Relembre virada de personagem na versão antiga da novela

Os conflitos entre Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos), mãe e filha na novela "Vale Tudo", devem virar assunto entre o público que vai acompanhar o folhetim até o final. Agora, por exemplo, a discussão entre as duas gira em torno da desonestidade de Maria de Fátima para ascender de classe social, mas Raquel também conseguirá o mesmo durante a trama.

Como Maria de Fátima vendeu a casa em que morava com a mãe em Foz do Iguaçu (PR), Raquel se verá sem ter onde morar no Rio de Janeiro. Nos próximos capítulos, após já ter sido roubada na rua e até humilhada pela filha.

Sem saber dos rumos de Fátima, Raquel começa a vender sanduíches naturais nas praias do Rio de Janeiro. Em um desses momentos, chega a encontrar a filha tomando sol, mas Fátima finge que nem a conhece.

Veja também Zoeira Influenciadora Isabel Veloso revela desejo de ter mais filhos: 'Teria um segundo' Zoeira Após anunciar que vai ser pai, Davi Brito revela que namorada pediu um tempo na relação

Mudança de vida

No entanto, a vida de Raquel irá mudar quando ela conseguir dinheiro para abrir uma cozinha industrial. Com o aporte, a ex-guia de turismo passa a oferecer serviço e alimentação para a empresa de Odete Roitman, a TCA.

O trabalho resulta em mais dinheiro, e Raquel vai abrir uma rede de catering, a Paladar, que fornecerá comida para 25 restaurantes e a deixará rica.

Várias propostas de negócios, inclusive, surgem a partir daí. Celina Roitman, da família de Odete, se tornará uma das sócias do empreendimento, e Raquel discutirá com Maria de Fátima sobre as atitudes corretas para "subir na vida".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.