Após anunciar que vai ser pai, Davi Brito revela que namorada pediu um tempo na relação

O ex-BBB Davi Brito revelou, nesta terça-feira (8), que a então namorada, Adriana Paula, pediu um tempo no relacionamento após ele anunciar, em uma live, que será pai. Segundo o baiano, a decisão partiu da dentista, que estaria precisando de um momento para refletir e lidar com as mudanças da gestação.

“Ela quer um tempo para respirar, pensar, refletir e ficar sozinha. Eu tenho que respeitar esse momento dela”, afirmou Davi durante transmissão, que mais tarde foi apagada. O ex-BBB também disse que o afastamento não foi motivado por brigas: “Não teve discussão, foi só um pedido dela”.

Apesar do distanciamento, Davi reforçou que continuará ao lado de Adriana durante a gestação, oferecendo apoio e mantendo o respeito pela ex-companheira. Ele também criticou rumores que circularam nas redes sociais: “A galera fica criando fake news, imaginando coisas. Criam muitas ideias sem nem saber se é verdade”.

No vídeo, Davi ainda pediu compreensão dos seguidores: “Ela quer ficar sozinha, quer um tempo para raciocinar tudo isso que está acontecendo. Toda mulher passa por esse momento, é algo muito delicado. Vai ter a criança, com saúde, paz e felicidade”.

A publicação do ex-BBB, no entanto, gerou ainda mais especulações nas redes sociais. Davi e Adriana deixaram de se seguir, o que alimentou rumores de uma crise no relacionamento. Apesar disso, as fotos do casal permanecem nos perfis de ambos.

Adriana ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

