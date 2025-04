Ex-BBB Davi Brito anuncia gravidez de namorada: 'Vou ser um papai calabreso'

Vencedor do BBB 24, o baiano Davi Brito usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para anunciar que será pai pela primeira vez. Durante uma live no Instagram, o ex-motorista de aplicativo compartilhou a novidade com os fãs, revelando que a namorada, a dentista Adriana Paula, está grávida. O casal assumiu o relacionamento em janeiro deste ano. "Vou ser um papai calabreso", comemorou.

"A gente fez o teste da gravidez e deu positivo. Estou muito feliz, de coração. Porque a criança está vindo. Eu vou ser um papai. Papai calabreso e mamãe calabresa. Meu coração está jorrando de alegria. Vocês iam ver, alguém ia tirar foto. Eu preferi vim e falar aqui sobre isso. É de extremo carinho que estou aqui expressando essa alegria", iniciou Davi na live.

Sexo do bebê

O ex-BBB disse que a família ainda não sabe o sexo do bebê, mas espera que seja uma menina. Ele reforçou que está disposto a ajudar a companheira na maternidade.

"Eu, Davi, como pai da criança que está vindo, não sei ainda o sexo porque vamos fazer o chá de fralda, eu estou à disposição 100%, 100% para ajudar no que for preciso. Como desde o dia que eu descobri, eu já estou já me movimentando para poder receber. Quero muito que venha menina! Nossa família está crescendo e vai receber mais essa benção. Vou ser um paizão", completou.

Veja também Zoeira Larissa Tomásia revela 'fora' em Davi Brito após ex-BBB insistir em aproximação: 'Fiquei incomodada' Zoeira Irmãos Davi e Raquel Brito passeiam de Lamborghini em Dubai; veja o vídeo

Dificuldades da paternidade

Davi comentou ainda sobre os desafios da gravidez e a dificuldade de lidar com essa grande responsabilidade.

"Tudo que eu não tive na minha infância, vou dar pro meu filho! Seguir em frente, vida que segue, não tem que chorar o leite derramado porque a criança já está sendo gerada e estamos dando todo o suporte Eu vou comprar os 'mimos' junto com ela. É a primeira vez que eu vou ser pai, e está sendo tudo novo. É muito difícil lidar com tudo isso, mas estou assumindo meu papel como pai, responsável, de homem. Agora é dar todo o suporte necessário para a criança", contou.

O baiano também aproveitou para falar sobre a namorada, Adriana, que está passando pelos primeiros meses de gravidez.

"Ela está digerindo toda essa situação da gravidez, se ela sumir do Instagram, é porque está se sentindo mal pela gravidez. Estou assumindo meus deveres como pai. Estou fazendo mercado, comprando frutinhas, ajudando a limpar a casa, fazendo tudo dentro das minhas possibilidades. Ela ainda está indo trabalhar mas, se não estiver mais se sentindo confortável, estou aqui dando esse apoio", completou o ex-BBB.