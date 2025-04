Veja antes e depois de Mickey Rourke, ator que surgiu 'irreconhecível' no Big Brother inglês

O ator norte-americano Mickey Rourke, conhecido por filmes como "9 1/2 Semanas de Amor" e "Coração Satânico", surgiu de volta nas telas no "Celebrity Big Brother", reality da Inglaterra com famosos, mas acabou chamando atenção por um motivo bastante inusitado.

A aparência, com vários procedimentos estéticos no rosto, uma peruca na cabeça e até os hábitos de higiene do artista começaram a assustar os espectadores do programa nas redes sociais.

Segundo o jornal Daily Mail, o fato de o ator escovar os dentes na pia de lavar louças, por exemplo, esteve entre um dos assuntos citados sobre o reality nos últimos dias. Fãs do "Celebrity Big Brother" disseram que Rourke é "desorientado" e "sem noção".

Veja antes e depois:

Legenda: Mike Rourke explicou que as lutas causaram uma série de deformações no rosto Foto: reprodução

Uma das participantes até questionou o ator: "Você sabe onde fica o banheiro?", questionou, mas ele apontou que já utiliza a pia da cozinha em casa para escovar os dentes.

Ator foi boxeador e teve lesões

A personalidade de Mickey Rourke foi citada por alguns fãs que tentaram justificar parte dos comportamentos dele. Alguns comentários citaram a época em que ele era lutador de boxe, entre 1964 e 1973, e fazia abuso de substâncias como álcool e drogas.

Rourke largou o boxe para focar na carreira de ator, mas desistiu da empreitada em 1991, quando voltou ao esporte. As lesões dessa época, entretanto, resultaram em uma forte perda de memória.

"Fiz um exame neurológico, e eles disseram: 'Olha, você precisa parar de lutar agora. Não pode levar mais um golpe na cabeça, seu quadro neurológico está muito comprometido'", disse ele em entrevista à revista Interviu, em 2009.

O ator também explicou o motivo para a face distorcida: procedimentos que foram feitos para corrigir as lesões de luta. "Já quebrei o nariz duas vezes. Fiz cinco cirurgias no nariz e uma no osso da bochecha que foi esmagado. Tive que tirar cartilagem da minha orelha para reconstruir o nariz", explicou na ocasião.

