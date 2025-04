Elon Musk se irrita e encerra transmissão de 'Path Of Exile 2' após ser alvo de piadas

O empresário Elon Musk encerrou abruptamente uma live no X (antigo Twitter) em que jogava "Path of Exile 2". O motivo foi o alto número de mensagens escritas por jogadores que ironizavam as recentes polêmicas envolvendo o dono da Tesla.

A transmissão aconteceu no último sábado (5), mas ganhou repercussão nessa terça-feira (7), após ela ser disponibilizada publicamente no YouTube. No vídeo, é possível ver Musk "morrendo" várias vezes durante o jogo, o qual ele já admitiu ser o seu favorito.

Menos de cinco minutos depois do início da live, o empresário foi bombardeado com textos irônicos, digitadas por usuários de nomes como "Elon_Musk_É_Patético". "Você não tem amigos de verdade e morrerá sozinho", dizia uma das mensagens. "Você arruinou o país, assim como arruinou todos os seus casamentos", escreveu outro jogador.

Legenda: Print de um momento da transmissão, onde jogadores começaram a enviar mensagens contra Musk de forma massiva Foto: Reprodução/YouTube

As chacotas contra Musk duraram cerca de uma hora. Neste período, um usuário se passou por Ashley St Clair, influenciadora que disse, em fevereiro, que o dono da SpaceX e da Tesla teria tido um filho de cinco meses com ela.

"Elon. Sou eu, Ashley St Claire. Não tenho outro meio de entrar em contato com você, então comprei o acesso antecipado ao PoE2 (Path of Exile 2) só para isso. Por favor, pague sua pensão alimentícia. Obrigada, Elon", brincou.

Algumas pessoas que estavam no jogo agradeceram Elon Musk pelos avanços na StarLink e pela moeda virtual DOGE, porém, foram consumidos por outras manifestações. Diante da série de piadas, o empresário se desconcentrou do jogo e perdeu ainda mais partidas. Pouco tempo depois, a transmissão foi encerrada e excluída do X.

Polêmica de Musk com "Path Of Exile 2" é extensa

Recentemente, o chefe da Tesla confessou, em um podcast, que pagava jogadores profissionais para subirem o nível dos personagens em "Path Of Exile 2". O uso de terceiros para evoluir personagens, conhecido como “boosting”, é proibido pelos termos de serviço da maioria dos jogos online. A prática pode afetar rankings competitivos e já levou ao banimento de diversas contas em diferentes plataformas.

Musk afirmou que considera o boosting comum e justificou a escolha dizendo que seria difícil competir com jogadores da Ásia sem essa estratégia. O assunto gerou debate entre a comunidade gamer e levantou questionamentos sobre a conduta do empresário em jogos online.

Em resposta às polêmicas, Musk ainda publicou um vídeo em que supostamente joga o game com muita atenção. Porém, usuários acusaram o empresário de apenas fingir estar jogando.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari