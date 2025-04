Cristiana Oliveira relembra briga entre atrizes nos bastidores de 'Quatro por Quatro'

A atriz Cristiana Oliveira confirmou que as atrizes Betty Lago e Elizabeth Savalla brigaram nos bastidores da novela “Quatro por Quatro”, da TV Globo, de 1994. A artista contou que ela mesmo teve um problema com Betty, mas logo as duas se entenderam.

“Rolava um 'quiprocó' com as duas 'Beths'. As duas tiveram mesmo um probleminha na época da novela. Eu mesma tive um problema com a Betty, mas foi muito rápido. Comigo é assim, eu resolvo logo. No final, a gente se adorava e vivia conversando", contou Cristiana no canal Se Lig, no YouTube.

Na época, chegou a ser noticiada que a briga de Betty e Elizabeth foi devido a ciúme, mas Cristiana não entrou em detalhes do que aconteceu.

A atriz ainda falou sobre a parceria com o ator Marcos Winter. Eles foram muito elogiados pela química em “Pantanal”, mas sem o mesmo sucesso em "Corpo Dourado".

“Eu tive uma química absurda com o Marcos Winter em 'Pantanal', mas não tive a mesma química em “Corpo Dourado”. Ninguém torcia pelo casal”.