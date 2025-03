Nattan canta em trio de Ivete Sangalo em Salvador e apresenta novo visual; assista

Quem ganhou atenção do público do Carnaval de Salvador foi o cantor cearense Nattan. Na noite de sexta-feira (28), ele foi convidado por Ivete Sangalo para cantar na "Pipoca da Ivete" no circuito Barra-Ondina.

Além de dançar com Veveta, o cearense cantou hits como "Tem Cabaré Essa Noite". Nos stories, Nattan republicou vídeos ao lado da cantora seguido de um coração azul e a palavra "Mainha".

Assista encontro:

A participação de Nattan no trio de Ivete foi possível graças a agenda do artista em Salvador. Ele foi atração de dois camarotes privados de Carnaval.

Ainda nos eventos, o cearense apresentou um novo visual. Diferente de outras ocasiões, ele apareceu com o cabelo mais curto. No Instagram, ele chegou a mostrar o momento da mudança.

