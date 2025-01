Ivete Sangalo lança EP de verão para o Carnaval

A cantora Ivete Sangalo lançou na noite desta quarta-feira (15) o EP “O Verão Bateu em Minha Porta”. Com cinco faixas, o projeto está disponível nas plataformas de música e no YouTube.

O audiovisual foi gravado no Farol da Barra, em Salvador. Além de interpretar e assinar a composição das músicas, Ivete também é responsável pela direção artística e musical.

"Esse projeto surgiu de uma necessidade real de compor para esse tempo verão. O sol, astro rei determinante e dono da substância alegria, nos guiou nas composições. Falar sobre isso nunca foi tão prazeroso, já que não à toa o carnaval é cravado em meio a estação do calor. Calor, amor e Ritmo, isso que faz o movimento", declara Ivete.

As faixas que compõem o EP são: "Energia de Gostosa", "O Verão Bateu em Minha Porta", "Tum Tum Tum Tugurungudum", "Deixa Merecer (Deixa A Gira Girar/Filho De Rei)", com Margareth Menezes, e "Lugar Perfeito", com Anitta.