Gusttavo Lima recebe convites do União Brasil e do PL após manifestar interesse no cargo de presidente da República

O cantor Gusttavo Lima já recebeu os convites dos partidos União Brasil e do Partido Liberal (PL) para iniciar a carreira na política, segundo O Globo. O sertanejo anunciou a intenção de se candidatar à Presidência da República em 2026, no início deste mês.

Gusttavo é desejado pela legenda do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), de quem é amigo pessoal. Os dois tinham uma reunião marcada para essa segunda-feira (13). No entanto, o encontro não aconteceu, o que foi interpretado por líderes como um aceno à sigla de Jair Bolsonaro (PL).

Com isso, o partido bolsonarista ganha força para ser o destino do cantor, conforme informações do jornal O Globo. O ex-presidente enviou, inclusive, comunicou ao sertanejo que as portas da legenda estão abertas à sua filiação. Mas há uma condição: a candidatura teria que ser ao Senado, não ao Palácio do Planalto.

Bolsonaro pretende voltar a ser candidato à Presidência, caso consiga reverter a situação de inelegibilidade diante da Justiça Eleitoral – o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) seria o substituto direto. Já pelo União, Caiado também almeja concorrer ao cargo no Executivo.

De antemão, Gusttavo Lima avisou a ambos que cumpre agenda de shows em Belo Horizonte e São Paulo nesta semana. Assim, não há previsão de quando a conversa com os líderes partidários vai acontecer.

O União Brasil avalia que o cantor deve seguir a estratégia de conversar com os partidos e lideranças do espectro de direita e deve escolher “quem lhe conferir mais capital político”.

'BOLSA CACHAÇA'

Após informar aos fãs que pretende se candidatar à presidência, o cantor Gusttavo Lima brincou com os fãs que, caso eleito, deve criar o "Bolsa Cachaça", no valor de R$ 100 mensais.

A brincadeira foi durante um show. "Tinha que existir uma Bolsa Cachaça para todo brasileiro. Na minha proposta de governo vai ter isso. Quem votar em mim vai ganhar cenzão (R$ 100) de cachaça para beber todo mês. Já não tem desculpa mais", disse para a plateia.

Apesar de ainda não estar filiado a um partido, ele afirmou em entrevista ao portal Metrópoles, que já começou a buscar diálogos com grupos políticos que compartilhem de seus objetivos para tratar de sua intenção.