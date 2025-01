Em meio à polêmica sobre Pix, compositores cearenses lançam forró 'O Leão Tá com Fome'; escute

A notícia de que a Receita Federal ampliou as regras de fiscalização sobre transações financeiras dos contribuintes gerou temor e confusão na cabeça de muito brasileiros. No Ceará, o compositor Eraldo Júnior, 42, não pensou duas vezes e transformou o assunto em música — a canção "O Leão Tá com Fome".

Na última semana, em passagens por alguns comércios de Fortaleza, o compositor encontrou bancas e lojas aceitando apenas dinheiro físico por medo de "cobranças de taxas de transferências". Algumas imagens de placas com frases de "Não aceito pix" também viralizaram em grupos de WhatsApp.

A situação fez até a Receita Federal se pronunciar informando que é falso que o Governo tenha criado tributos sobre o uso do Pix.

Escute a canção:

Há quatro anos trabalhando no mercado de composições, Eraldo deixou a vida de empresário do setor gráfico para viver da música. Ele já soma 800 composições escritas e já foi gravado por mais de 80 artistas.

Instigado pela novidade, ele ligou para o compositor Wladimyr Garotinho com objetivo de firmar uma parceria de composição. Depois de um almoço, eles se reuniram para montar letra, escolher melodia e gravar a música.

Veja letra:

O leão tá com fome

O leão tá com fome

Se corre o leão pega

Ficar Receita come

O leão tá com fome

O leão tá com fome

Sabe o teu endereço

CPF e sobrenome

Eles estão te investigando

E vão te pegar

Vai cair na malha fina

Senão souber trabalhar

Não aceita pix

Transferência e nem cartão

Se for fazer negócio

Só com dinheiro na mão

Tô abrindo o teu olho

Porque sou cara legal

Senão tu vai se lascar

Com a Receita Federal

O leão tá com fome

O leão tá com fome

Se corre o leão pega

Ficar receita come

O leão tá com fome

O leão tá com fome

Sabe o teu endereço

CPF e sobrenome

Com humor, a letra brinca com o aumento do monitoramento da Receita Federal e o impacto no mercado informal.

Após concluída, eles postaram a canção no Instagram e logo atraíram cantores. "Assim que postamos, o cantor Moicano viu. Perguntou valores e negociamos a canção. Ele foi até onde estávamos, colocou a voz na música. E fizemos um novo vídeo. Para nossa surpresa, o vídeo já tá com 2,9 milhões de views", contou Eraldo Júnior.

Pix não terá imposto

A Receita Federal divulgou, na última quinta-feira (9), um alerta sobre um novo golpe: a falsa cobrança de suposta "taxa sobre o Pix". Criminosos estão utilizando o nome da instituição para alegar que transações via Pix acima de R$ 5 mil estariam sujeitas a uma taxa obrigatória. Para dar credibilidade à fraude, é informado que o não pagamento de um boleto resultará no bloqueio imediato do CPF da vítima.

Em comunicado, a Receita frisou que essa cobrança é completamente falsa. "Não existe tributação sobre Pix, e nunca vai existir, até porque a Constituição não autoriza imposto sobre movimentação financeira."

A instituição também reforçou que não envia cobranças ou comunicados por WhatsApp, SMS ou redes sociais.