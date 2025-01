Lula doa R$ 1 mil via Pix para Corinthians e reforça que transferências não serão taxadas com nova regra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma doação via Pix no valor de R$ 1.013 para o time do Corinthians e, por meio de vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (10), esclareceu que as transferências feitas a partir da ferramenta não serão taxadas, de acordo com as novas regras da Receita Federal.

O mandatário da República explicou que as transações financeiras não representam um aumento no imposto para o Pix. Após o alerta, Lula disse que a doação ao clube é uma ajuda para o Corinthians quitar a dívida da construção de seu estádio, em campanha lançada em novembro do ano passado.

"Tem uma quantidade enorme de mentira desde ontem em todas as redes sociais dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix", ressaltou o presidente.

"O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix, e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma. Quem falar que o governo vai taxar está mentindo", reforçou.

Veja também Germano Ribeiro Entenda as novas regras do Pix em 2025 e como vai funcionar a fiscalização no imposto de renda Germano Ribeiro Com novas regras, entenda o que acontece com quem movimenta mais de R$ 5 mil em Pix por mês

Mudanças no Pix

As novas regras da Receita Federal que determinam o repasse de informações sobre movimentações financeiras com Pix e cartão de crédito têm o objetivo de melhorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, por meio de uma maior coleta de dados, segundo o órgão. Com a medida, a Receita espera facilitar a fiscalização contra evasão fiscal e sonegação de impostos.

"[As medidas] reforçam os compromissos internacionais do Brasil, contribuindo para o combate à evasão fiscal e promovendo a transparência nas operações financeiras globais", explicou a Receita em nota.

A norma estabelece a obrigatoriedade, por parte das operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento que movimentam recursos financeiros, de repassar semestralmente informações sobre operações financeiras de contribuintes acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.