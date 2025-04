Desembargador Cid Marconi toma posse como diretor da Esmafe com proposta de integrar e fortalecer escolas judiciais

A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe) tem um novo diretor a partir desta terça-feira (1º). O desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza foi empossado no cargo durante cerimônia realizada na nova sede da instituição, no prédio da ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).

Cid Marconi foi eleito para o cargo pelo pleno do TRF5. O magistrado sucede o desembargador Roberto Machado, que agora assume a presidência do Tribunal.

Natural do Ceará, Cid Marconi é uma das figuras mais respeitadas do Judiciário brasileiro, reconhecido tanto por sua trajetória profissional quanto por suas contribuições acadêmicas. Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), possui especialização em Direito Processual Civil, mestrado e doutorado em Direito Constitucional.

Antes de ingressar na magistratura federal, em 2015, pelo quinto constitucional (indicado pela OAB), Marconi atuou como advogado e vereador de Fortaleza. Sua atuação na Justiça Federal e seu comprometimento com a educação jurídica lhe renderam, em 2022, o Troféu Sereia de Ouro, maior honraria concedida pelo Sistema Verdes Mares a personalidades que se destacam em suas áreas no Ceará.

A cerimônia de posse foi acompanhada por diversas autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, representantes do meio acadêmico e da sociedade civil, além de familiares dos magistrados. Também esteve presente a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, e marido dela, o médico Cláudio Machado Rocha.

Integração e fortalecimento das escolas judiciais

Uma das prioridades de sua gestão na Esmafe é a integração entre as escolas judiciais da 5ª Região, que abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. O objetivo é fortalecer as instituições e compartilhar experiências e boas práticas.

Entre os novos desafios, Marconi destacou o incremento da Escola no mundo digital, com especial enfoque nas adaptações necessárias aos avanços no campo da Inteligência Artificial (IA).

O novo presidente do TRF5, o também cearense Roberto Machado, ressaltou os objetivos da instituição. "A Escola tem essa grande missão, que é a de preparar e aperfeiçoar juízas e juízes e, principalmente, cuidar dos concursos para juízas e juízes federais substitutos", disse.

Legenda: A cerimônia de posse foi acompanhada por diversas autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, representantes do meio acadêmico e da sociedade civil, além de familiares dos magistrados Foto: TRF5/Divulgação

Após a posse, Marconi destacou a importância e dos desafios do novo cargo. "Sabemos que o desafio é grande. Temos uma estrutura física de excelência, um orçamento modesto e uma trajetória marcada por gestões memoráveis, desde a sua fundação. Honrar esse legado é nosso compromisso".

Como vice-diretor da escola assume desembargador federal Rubens Canuto, também empossado nesta terça. Natural de Alagoas, Canuto é especialista em Direito Tributário e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nova fase para a Esmafe

A mudança de comando marca uma nova fase para a Esmafe, que agora opera em sede própria, integrada ao TRF5. A expectativa é que, sob a liderança de Cid Marconi, a escola amplie sua atuação na capacitação de juízes e servidores, reforçando a excelência da Justiça Federal na região Nordeste.

Com uma carreira sólida e reconhecimento nacional, o novo presidente da Esmafe chega ao cargo com o desafio de consolidar a instituição como referência em formação jurídica, aliando sua experiência acadêmica e visão estratégica à gestão pública.