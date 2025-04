Aprovação de Lula cai e desaprovação atinge pior índice desde o início do governo, diz pesquisa

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para 41%, enquanto a desaprovação subiu para 56%, atingindo o pior patamar desde o início da gestão, em janeiro de 2023. Os dados são da mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2). Outros 3% dos entrevistados não souberam responder.

A pesquisa entrevistou presencialmente 2.004 eleitores em 120 municípios entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um índice de confiabilidade de 95%.

Diferença entre aprovação do presidente e avaliação da gestão

A pesquisa fez distinção entre dois aspectos: a aprovação do presidente e a avaliação da gestão. A aprovação mede a percepção pessoal sobre Lula como chefe de Estado, enquanto a avaliação da gestão analisa o desempenho concreto do Governo.

No levantamento, 41% dos entrevistados avaliaram a gestão do presidente como negativa (contra 37% em janeiro), enquanto 27% consideram positiva (eram 31%) e 29% apontam como regular. Outros 3% não souberam responder.

Quem mais aprova e desaprova o presidente

A pesquisa também analisou a aprovação e desaprovação do Governo entre diferentes grupos sociais. Entre os que mais desaprovam o petista estão os evangélicos (67%), pessoas com renda acima de cinco salários mínimos (64%), quem tem até ensino médio completo (64%) e eleitores entre 16 e 34 anos (64%).

Entre os que mais aprovam o presidente está quem tem até ensino fundamental completo (55%), quem ganha até dois salários mínimos (52%) e pessoas com mais de 60 anos (50%).

A aprovação também caiu entre os eleitores que votaram em Lula no segundo turno da eleição de 2022. Nesse grupo, a avaliação positiva caiu de 81% para 72%, enquanto a negativa subiu de 17% para 26%. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), a desaprovação cresceu de 88% para 92%.

Veja também PontoPoder Senado aprova PL que permite governo brasileiro retaliar 'tarifaços' como os aplicados por Donald Trump PontoPoder Pelo menos 8 capitais do Brasil registram atos contra anistia aos nomes ligados à tentativa de golpe

Nordeste registra pior queda na aprovação

No Nordeste, reduto eleitoral de Lula, a aprovação caiu sete pontos percentuais, de 59% em janeiro para 52% em março, enquanto a desaprovação subiu de 37% para 46%. No Sudeste, onde está 42% do eleitorado brasileiro, a desaprovação subiu de 59% para 64%, e a aprovação caiu de 42% para 37%. A Região Sul apresentou o pior índice para o presidente, com 64% de desaprovação e 34% de aprovação.

Violência se torna maior preocupação dos brasileiros

A pesquisa também revelou que a segurança pública é a maior preocupação dos brasileiros atualmente, com 29% dos entrevistados apontando o problema como o principal do País. O índice aumentou em relação à pesquisa anterior, que registrava 26%. A criminalidade vem sendo apontada como preocupação crescente desde dezembro de 2023, quando 10% dos entrevistados citavam o tema.

Em segundo lugar, aparecem as questões sociais, citadas por 23% dos entrevistados. A economia ficou em terceiro lugar, com 19%, seguida por saúde (12%), corrupção (10%) e educação (7%).

Comparação entre Lula e Bolsonaro

A pesquisa também revelou que 43% dos entrevistados consideram o governo Lula pior que o de Jair Bolsonaro, enquanto 39% acham melhor. Para 15%, as duas gestões são equivalentes, e 3% não souberam responder.

Além disso, 53% dos entrevistados avaliam que a atual gestão de Lula é pior do que suas administrações anteriores (2003 – 2010), enquanto 23% a consideram igual e 20% a veem como melhor.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil