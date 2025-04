Mais de 136 mil eleitores podem ter títulos cancelados no Ceará se não regularizarem situação

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) divulgou que 136 mil eleitores que não votaram nos últimos três pleitos eleitorais (turnos de eleição), e que não justificaram nem pagaram multa, podem ter o título cancelado se não regularizarem a situação até o dia 19 de maio deste ano.

"Além de impedir o exercício da democracia por meio do voto, o cancelamento do documento pode trazer uma série de outras consequências para quem deixou de cumprir suas obrigações com a Justiça Eleitoral, como a impossibilidade de nomeação em cargo público, a não renovação de matrícula em instituições oficiais de ensino ou fiscalizadas pelo governo, entre outras situações", alertou o TRE-CE, em publicação feita na última sexta-feira (4).

O Órgão esclarece que eleitores que faltaram nos últimos três pleitos eleitorais precisam justificar a ausência nas eleições ou pagar a multa. A situação irregular pode ser confirmada no site do TRE-CE.

O cidadão que não fez nenhuma dessas ações e pretende regularizar a situação precisa procurar o autoatendimento, através do aplicativo e-Título (para quem tem a biometria cadastrada) ou do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outra possibilidade é procurar o atendimento presencial, em qualquer cartório eleitoral, central ou posto de atendimento. Para mais informações, o(a) cidadão(ã) pode entrar em contato através do WhatsApp do TRE-CE, de número (85) 3195 8400.

Ampliação do atendimento

O Tribunal Regional Eleitoral destaca que ampliou o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral no Estado com a inauguração de Pontos de Inclusão Eleitoral (PIEL) em municípios e distritos nos quais não havia unidades da Justiça Eleitoral.

Novos espaços com serviços do TRE-CE também estão sendo instalados em Vapt Vupts, em Fortaleza. Além disso, a Justiça Eleitoral também conta com atendimentos itinerantes, com projeto Eleitor do Futuro nas escolas e com o ônibus do Tribunal Eleitoral nas vias públicas.