AGU estabelece novas normas para viagens de Janja após cobranças; entenda as regras

A Advocacia Geral da União (AGU), divulgou nesta sexta-feira (04), o documento contendo orientações e normas para viagens do cônjuge do Presidente da República, tanto em compromissos no país ou no exterior.

O novo entendimento foi elaborado a pedido da Casa Civil, após questionamentos do Tribunal de Contas da União (TCU) e Procuradoria Geral da República (PGR), relacionados a viagens feitas pela primeira-dama, Janja Silva.

O texto faz referência a primeira-dama Janja Lula da Silva, que esposa do presidente, pode representar Lula em compromissos de caráter cultural, por exemplo, mas não pode assumir compromissos em nome do governo.

Veja também Inácio Aguiar Ministro admite que queda de popularidade de Lula tem a ver com comunicação, mas há outros fatores

O documento teve como base as regras aplicadas nos Estados Unidos e França, que determina a divulgação de agenda além de prestação de contas. Não será criado cargo para assumir essas responsabilidades.

"Ante as exigências e os ônus assumidos, o apoio estatal ao cônjuge presidencial deve estar adstrito ao interesse público e suas necessidades, possuindo fundamento no ordenamento jurídico", diz um trecho da norma, que diz que o trabalho feito pela primeira-dama é voluntário e não deve ser remunerado, e que tudo deve constar no Portal da Transparência com acesso via Lei de Acesso à Informação.