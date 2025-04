Centenário de Edson Queiroz é celebrado em sessão solene no Congresso Nacional

O centenário de nascimento do empresário Edson Queiroz foi homenageado pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira (9), em Brasília. Em sessão solene no Plenário do Senado Federal, familiares, autoridades, parlamentares e representantes da sociedade civil se reuniram para celebrar os feitos do industrial cearense.

O evento foi requerido pela deputada federal Fernanda Pessoa (União-CE) e pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), presidindo a sessão, e que integraram a mesa diretora da celebração, ao lado da presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, filha do industrial, e do reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Randal Martins Pompeu.

Em discurso, Lenise destacou a responsabilidade em seguir o caminho trilhado pelo pai e pela mãe. "Sinto gratidão e orgulho das origens, de ter tido como exemplos Yolanda Vidal Queiroz e Edson Queiroz. O exemplo de coragem, disciplina, integridade e preocupação com o bem-estar do próximo era muito marcante", citou. A presidente da Fundação Edson Queiroz citou que no dia 8 de setembro haverá a inauguração do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, em Fortaleza. O dia marca os 80 anos de casamento dos pais.

Legenda: Lenise Queiroz destacou a responsabilidade em seguir o caminho trilhado pelo pai e pela mãe Foto: Neto Souza

O senador Eduardo Girão frisou que esta é uma data "de celebração". "Hoje é um dia que a gente precisa relembrar, até para trazer luz nas sombras, a celebração da história de vida de um dos maiores empreendedores da história do Brasil", destacou.

"Edson Queiroz foi mais que um empresário, foi um estadista do desenvolvimento. Um construtor de pontes entre a iniciativa privada e o bem público, entre o progresso econômico e a dignidade social. Sua trajetória, iniciada com poucos recursos, é uma verdadeira epopeia de superação e visão", enalteceu Fernanda Pessoa.

Abril marca o mês de nascimento de Edson Queiroz e o início oficial das celebrações do centenário dele, organizadas pela fundação homônima, instituição mantenedora da Unifor.

Além de Lenise, outros familiares do empresário acompanharam a ocasião; como as curadoras da Fundação Edson Queiroz, Renata Queiroz Jereissati e Paula Queiroz Frota; os membros do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Natália Queiroz Jereissati e Otávio Valença Queiroz; além de Cláudio Machado Rocha, Silvio Ricardo de Oliveira Frota, Adriana Queiroz e Sofia Jereissati.

Legenda: Autoridades cearenses prestigiaram a sessão solene, nesta quarta-feira (9) Foto: Neto Souza

Legado na história do Ceará

A mesa da sessão também foi composta pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo governador cearense, Elmano de Freitas, que falaram sobre a trajetória e a importância do industrial para o Estado.

"A história do Edson Queiroz e da sua família se confunde com a do desenvolvimento do Ceará nos últimos 100 anos. Edson foi uma pessoa visionária, um idealista, mas acima de tudo, um sonhador, que acreditava e era apaixonado pelo Ceará e pelas coisas que ele fazia", declarou o titular do MEC, que ainda enalteceu a continuidade do trabalho do cearense pela família Queiroz, em especial a esposa, Yolanda.

"O maior legado do Edson Queiroz é o do exemplo: exemplo de cidadão, exemplo de empresário, exemplo de família, de alguém que efetivamente com a sua contribuição ajudou de mais o Estado a passar por transformações muito importantes", afirmou o governador Elmano, citando as iniciativas do cearense em setores como indústria, agropecuária, comunicação e educação.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, também integraram a mesa.

"O maior legado de Edson Queiroz não está apenas nos negócios, mas no campo da Educação. A criação da Universidade de Fortaleza, a Unifor, é um marco indelével do seu compromisso com o saber, com a juventude e com o futuro. Ele entendia que investir em educação era, e ainda é, a forma mais efetiva de mudar o destino do povo", enalteceu o magistrado da Corte superior, ex-aluno e antigo professor da Unifor.

Legenda: Industrial perpetuou o seu legado por meio do Grupo Edson Queiroz, conglomerado atuante em diversos segmentos Foto: Acervo da família e do Grupo Edson Queiroz

Outros presentes

A sessão solene ainda contou com a presença de parlamentares como os senadores Cid Gomes (PSB-CE) e Augusta Brito (PT-CE) e os deputados federais Dayany Bittencourt (União-CE), Ana Paula (PODE-CE), André Figueiredo (PDT-CE), Danilo Forte (União-CE), Eunício Oliveira (MDB-CE), Domingos Neto (PSD-CE), Leônidas Cristino (PDT-CE) e Mauro Filho (PDT-CE).

Também apreciaram a homenagem o presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e ex-prefeito de Jaguaribara, Joacy Alves dos Santos Junior, o chefe e o vice do Executivo de Maracanaú, Roberto Pessoa e Gerson Cecchini, e o vice-prefeito de Pacatuba, Ésio de Souza.

A diretora de Comunicação, Marketing e Comercial da Unifor, Ana Quezado, e a diretora Jurídica e Institucional do GEQ, Paula Nogueira Andrade Cunha, também apreciaram a celebração.

Representando a sociedade civil, estavam a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba; o analista de Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos Alberto Rebello de Sousa Filho, representando o presidente da entidade, Antonio Ricardo Alvarez Alban; e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

"O industrial Edson Queiroz foi a maior história industrial que a gente já teve no estado do Ceará. Ele, além de ser um visionário, se preocupava com as pessoas também. Ele conseguiu, em todo esse seu momento como industrial, transformar a vida delas", destacou o dirigente da Fiec ao Diário do Nordeste.

O ex-conselheiro na Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), Fernando Torres, o diretor-executivo do Instituto Livre Mercado, Rodrigo Marinho, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção Ceará (OAB/CE) e ex-membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Valdetário Andrade Monteiro, o ex-senador Luiz Pontes (PSDB/CE) e a esposa dele, Karisia Pontes, também acompanharam a sessão.

O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Aquino Neto, a professora cearense do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB), o ex-secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, membro da Rede Sustentabilidade e presidente da Associação Alternativa Terrazul, Pedro Ivo Batista, e o presidente da Casa do Ceará, José Sampaio de Lacerda Junior.

Quem foi Edson Queiroz

Legenda: Cearense é reconhecido como visionário e o mais importante empresário do Ceará no século XX Foto: Acervo da família e do Grupo Edson Queiroz

Edson Queiroz nasceu em Cascavel, no Ceará, em 12 de abril de 1925. O segundo de seis irmãos, é filho do casal Cordélia Antunes Ferreira e Genésio Clementino de Queiroz. Em 1945, casou-se com Yolanda, com quem teve seis filhos: Airton, Myra, Edson Filho, Renata, Lenise e Paula.

A trajetória profissional de Edson começou em 1951, quando, com somente 26 anos, adquiriu uma distribuidora de gás de cozinha em Fortaleza. Em 1973, o industrial mudou a história da educação superior cearense ao fundar a Universidade de Fortaleza, o maior dentre todos os projetos sociais adotados pela Fundação Edson Queiroz.

Reconhecido como visionário e o mais importante empresário do Ceará no século XX, perpetuou o legado por meio do Grupo Edson Queiroz, conglomerado atuante nos segmentos de energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos, comunicação, educação, agropecuária e incorporação imobiliária.

O empresário faleceu em 8 de junho de 1982, vítima de um trágico acidente aéreo na Serra de Aratanha, em Pacatuba, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

