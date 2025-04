Duas primeiras unidades do Espaço Girassol serão instaladas até junho deste ano, promete Evandro Leitão

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), detalhou nesta quinta-feira (10), em entrevista à Live PontoPoder, do Diário do Nordeste, como a gestão municipal está trabalhando para executar a implantação das doze unidades do Espaço Girassol prometidas por ele durante a campanha eleitoral.

Ao que publicizou o petista na corrida eleitoral de 2024, o serviço deverá oferecer atendimento multidisciplinar para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e Síndrome de Down, além de promover o acolhimento de familiares. A projeção do político, na época, foi de criar um Espaço Girassol em cada Regional.

Nesta quinta, Leitão informou que a Prefeitura de Fortaleza está adaptando um local para instalar o equipamento público. “Estamos reformando um prédio ali na (Avenida) João Pessoa, próximo ao Centro da cidade, para que a gente possa lançar o primeiro”, pontuou.

Segundo o mandatário, ainda no primeiro semestre, duas unidades serão entregues. “O primeiro (será) na João Pessoa e o segundo estamos vendo um local na Regional 2, que é essa região da Aldeota, mais próxima”, completou.

“Até o final do ano, queremos lançar três, para que a gente possa estar acolhendo, acompanhando jovens e crianças com transtorno do espectro autista e Síndrome de Down com equipe multidisciplinar formada por neuropediatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros”, discorreu.

O entrevistado destacou que a proposta do Espaço Girassol considera a experiência do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), criado durante seu mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Reunião com o BID

No início de fevereiro, a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, envolvida na execução da política pública, participou de uma reunião com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apresentar o projeto.

A ideia do encontro realizado, segundo divulgou o Governo Municipal, foi discutir parcerias estratégicas para a instalação das unidades com a instituição financeira internacional.

“Esse diálogo com o BID foi uma oportunidade valiosa para apresentarmos o projeto e, ao mesmo tempo, recebermos orientações sobre como podemos estruturar melhor essa iniciativa, ampliando seu alcance e impacto na vida das famílias fortalezenses”, afirmou ela, conforme mencionou um comunicado da administração do Município.

Em março, ao ser consultada, a Comunicação da prefeitura disse que a primeira-dama informou que “até o final de 2025, serão inauguradas, no município, duas unidades”. “Neste ano, também será entregue o Centro de Diagnóstico, equipamento para identificar condições atípicas em crianças e adolescentes”, acrescentou.

Enquanto isso, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), os vereadores já ingressaram com mais de duas dezenas de projetos de indicação sugerindo a criação de unidades em diferentes áreas da cidade.