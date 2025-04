'Importante é que possamos sair unidos', diz Evandro Leitão sobre disputa no Processo de Eleição Direta no PT

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), falou sobre as mudanças na direção do PT, tanto a nível federal como estadual e municipal. Agendado para o dia 6 de julho, o Processo de Eleição Direita (PED) irá definir a formação dos órgãos partidários.

"O importante é que possamos fazer essa discussão interna, onde a gente possa sair com a unidade, que é importante, é sempre importante termos a unidade", pontuou Evandro sobre o processo interno do PT. A declaração foi feita nesta quinta-feira (10), durante entrevista do prefeito de Fortaleza a Live PontoPoder.

As articulações para o PED no Ceará estão sendo lideradas por três correntes do PT, em torno das quais outros grupos do partido estão se movimentando.

O Campo Democrático — liderado pelo deputado federal José Guimarães (PT) e corrente a qual pertence o atual presidente do PT Ceará, Antônio 'Conin' Filho —, o Campo de Esquerda — liderado pela deputada federal Luizianne Lins (PT) — e o Campo Popular — novo bloco que será lançado no próximo sábado (12) e está sendo encampado por aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), como a senadora Augusta Brito (PT) e o deputado federal José Airton, (PT).

Sem citar diretamente nenhum dos grupos, Evandro Leitão pontuou que o partido ter discussões internas "é normal, natural". Ele citou como exemplo a disputa pela candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Com cinco pré-candidatos lançados inicialmente, a disputa acabou ficando polarizada entre ele e Luizianne Lins.

"E, para isso, o Partido dos Trabalhadores tem que ter uma ampla discussão, um amplo debate interno para que a gente possa entrar em um consenso. Se não entrar em um consenso, a democracia já diz: vamos para o voto. (...) Foi assim que aconteceu comigo dentro do meu partido. Tentamos de todas as formas um consenso, infelizmente não tivemos. Então, para a escolha do nome, fomos para o voto e saiu o meu nome". Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

Contudo, o prefeito reforçou que é preciso que o partido encontre uma unidade após as discussões internas. "O importante é que nós possamos sair unidos, porque os adversários não estão dentro do nosso partido, os adversários estão fora do nosso partido", ressaltou.

"Especialmente aqueles que não fazem parte, que não acreditam no nosso projeto. São com essas pessoas que nós temos que estar discutindo, que temos que estar debatendo. Com a turma da extrema-direita, com os fascistas, que não acreditam na ciência, no diálogo, que possamos ter uma sociedade melhor através da construção, que só acreditam através da força, da imposição", acrescentou.