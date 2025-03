Ceará é o segundo estado com o maior número de novos filiados ao PT em 2025

O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará ganhou 39.373 filiados entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025. O número faz o Estado ser o 2º maior do Brasil em número de novas filiações à agremiação, conforme o balanço produzido pela legenda, ao qual o PontoPoder teve acesso.

De acordo com os dados, o PT cearense tinha 147.928 filiados até outubro do ano passado. O índice chegou à marca de 186.952 no segundo mês de 2025, o que representa um crescimento de 26,38% entre os meses.

Esse aumento deixa o Ceará atrás apenas do Rio de Janeiro, que conquistou 82.832 integrantes. A Bahia completa o pódio de "novos petistas", com 26.429 ingressos.

O período em questão contempla a Campanha Nacional de Filiações, divulgada pela sigla em dezembro. O processo visa o reforço do quadro de integrantes do PT aptos para a participação no Processo de Eleição Direta (PED) 2025, marcado para 6 de julho.

A votação definirá os membros das direções municipal e estadual, além da sucessão de Gleisi Hoffmann (PT), presidente da sigla em final de mandato e atual ministra de Relações Institucionais do governo Lula (PT).

CAPITAL É DESTAQUE

Entre os diretórios do partido em capitais brasileiras, o PT Fortaleza atingiu o segundo maior volume de filiações. A legenda passou de 42.357 integrantes na Capital cearense, em outubro de 2024, para mais de 57 mil em fevereiro deste ano.

15.440 novos filiados ao PT em Fortaleza no período

Levando em conta esse comparativo, a capital cearense só perde para o Rio de Janeiro, que registrou 22.666 novos integrantes. São Paulo, maior cidade do Brasil, completa a listagem em terceiro lugar, com 12.715 pessoas registradas.

Presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio avalia que o cenário de expansão pode ser explicado pelo fato do Ceará ser o único estado do país em que o PT governa o Estado e a Capital, com o governador Elmano de Freitas e o prefeito Evandro Leitão, respectivamente.

Legenda: Lideranças apontam importância da militância no crescimento do partido no Ceará Foto: Thiago Gadelha

O parlamentar destaca, ainda, que houve um grande crescimento no número de prefeituras no interior do Estado nas Eleições de 2024. O partido passou de 18 prefeituras, em 2020, para 47 gestões municipais no último pleito.

“Pessoas e lideranças que sempre votaram no Lula ou no PT, mas que não eram filiadas, viram a importância de fortalecerem o PT como instrumento político de defesa da democracia, e para participarem de forma mais direta da vida política do país, diante das ameaças representadas pelo Bolsonarismo. Além disso, a liderança exercida por nossos prefeitos e vereadores eleitos em 2024 também estimulou uma grande adesão ao nosso projeto político no estado” Guilherme Sampaio Deputado estadual e presidente do PT Fortaleza

Sampaio, que encerra o mandato à frente do núcleo petista de Fortaleza, defende que é preciso buscar unidade na eleição interna, até mesmo em possíveis candidaturas de consenso para a presidência do partido no estado. O deputado pede, ainda, a construção do debate em torno da atualização do programa, da comunicação e da organização política da sigla, com protagonismo de bases populares.

“Como presidente atual, quero ajudar favorecendo o diálogo entre as correntes e organizando um processo democrático de participação de nossa militância”, pontuou Guilherme Sampaio. “Seguramente, nossa corrente, a resistência socialista, deve apresentar meu nome para integrar os diretórios juntamente ao de outros companheiros, de forma que possamos colaborar, com a nossa experiência, com a nova direção”, acrescentou.

ALA PETISTA QUESTIONA ORIGEM DAS FILIAÇÕES

O expressivo crescimento no número de novos filiados no Ceará, no entanto, é visto com preocupação por algumas alas do partido. O grupo denominado Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal Luizianne Lins, é um dos setores que questionam o caráter “orgânico” dessa aglutinação, conforme lideranças ouvidas pelo PontoPoder.

Integrante do grupo, a vereadora de Fortaleza, Adriana Almeida, explica que o coletivo discute a legitimidade de filiações feitas a partir de “agentes estranhos e externos” ao PT. Segundo a parlamentar, o Campo de Esquerda reforça o debate de correntes internas que querem uma resposta da direção nacional acerca de que forma os “novos petistas” integrarão o partido.

“Seria excelente se esses 15 mil filiados (em Fortaleza) tivessem nas fileiras do partido junto conosco, lutando, indo para as ruas, defendendo o partido, que não saísse quando a gente perdesse uma eleição. Então, se esses novos 15 mil filiados viessem com isso, seria excelente, mas não é isso que a gente vê na prática”, frisa.

O grupo aponta que nomes de outras legendas aliadas ao governo realizaram movimento de filiação de novos nomes ao PT para tentar interferir no partido durante o processo de eleição interna ou nas definições das candidaturas.

A crítica é reforçada por Mari Lacerda, que também é vereadora da Capital e faz parte do grupo. A petista avalia que esse movimento nas filiações acende, inclusive, uma preocupação acerca da sustentação de projetos. “O que nós estamos querendo fazer neste debate interno é colocar como esse instrumento, o Partido dos Trabalhadores, é muito valioso, e não só para nós petistas, é muito valioso para a democracia brasileira.”

“A nossa militância, sem dúvida alguma, é imensa, mas parte dessa militância não necessariamente está filiada. Em contrapartida, a gente vê um número absurdo de filiados e que esse número de filiados não representa de fato o dia a dia do partido. Quando tem uma eleição que define as direções para os próximos quatro anos ou define o rumo das cidades, quando escolhe o candidato A ou B, isso não se representa nas urnas” Adriana Almeida Vereadora e integrante do Campo de Esquerda

PT EM ÂMBITO ESTADUAL

Por sua vez, o presidente do PT Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin, explica que a expansão é resultado de um crescimento político, eleitoral e militante do partido no Estado nas eleições de 2024.

“Acho até que deveríamos ter feito mais filiações. Infelizmente em alguns municípios, onde alcançamos importantes vitórias eleitorais, ainda teremos que trabalhar o fortalecimento do partido como protagonista partidário na cidade. Por fim, bom lembrar que não estamos vivendo nada de novo na vida e construção do PT no CE. Quando tínhamos apenas duas prefeituras, Icapuí e Quixadá, a quantidade de filiados lá sempre foi historicamente muito superior aos demais municípios” Antonio Alves Filho, o Conin Presidente do PT Ceará

Conin salientou, ainda, que a eleição interna do PT deve ocorrer “num clima de boa convivência, de respeito e de debates dentro da nossa tradição de democracia interna”. Para o presidente, esse processo de debates internos e de escolha dos dirigentes já constitui em si próprio “um processo pedagógico, portanto, formador para os novos filiados.”