Com indicação de Gleisi Hoffmann, Lula passa a ter 10 mulheres no governo

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), atual presidente do Partido dos Trabalhadores, foi confirmada na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência nesta sexta-feira (28). Com entrada, o governo terá 10 ministras mulheres na Esplanada dos Ministérios. As informações são do g1.

Em comunicado oficial, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) revelou que Lula se reuniu com Gleisi nesta sexta pela manhã e a convidou para o cargo. A posse está prevista para dia 10 de março.

Gleisi irá substituir Alexandre Padilha que, por sua vez, vai assumir o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade. Após demissão, a ex-ministra da Saúde fez o primeiro pronunciamento sobre seu trabalho na noite da última quarta-feira (26).

Confira lista das 10 mulheres no governo

Dentre as 10 mulheres que integram o governo de Lula, estão:

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial; Cida Gonçalves, ministra das Mulheres; Esther Dweck, ministra da Gestão; Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais; Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia; Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos; Margareth Menezes, ministra da Cultura; Marina Silva, ministra do Meio Ambiente; Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento; Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas.

