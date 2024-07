Presidente do PT cumpre agenda com Catanho e Evandro para articular nomes em cidades 'estratégicas'

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, cumpriu agenda no Ceará para articular nomes de futuros postulantes em Fortaleza e em Caucaia, cidades tidas como "estratégicas" para a legenda. Nesta sexta, ela almoçou com bancada de parlamentares petistas na residência oficial do governador Elmano de Freitas (PT), se reuniu com lideranças na sede da agremiação no Ceará e participou de atos políticos nos dois principais municípios da Região Metropolitana.

Durante evento no Oásis Atlântico Hotel, nesta noite, ela reafirmou que ganhar a eleição em Fortaleza "significa também ganhar no Brasil". Na ocasião, o reforço é para fortalecer a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao Paço Municipal.

"Eu diria que é estratégica. Ganhar em Fortaleza significa também ganhar no Brasil. (...) Fortaleza é uma capital que tem histórico, inclusive de governos do PT — Maria Luzia, Luizianne (Lins). Agora, a gente tem a oportunidade de retomar esse projeto em Fortaleza, que pede uma mudança, e vai ter um empenho total da direção nacional do PT" Gleisi Hoffmann Presidente nacional do PT

Fortaleza no centro da estratégia

Durante coletiva de imprensa, o presidente da Alece agradeceu a presença de Hoffman nove evento e ressaltou que é um gesto "extremamente importante" do PT Nacional de apoio ao seu nome.

"Ela faz um gesto extremamente importante, um simbolismo de dizer que o PT Nacional tem como prioridade Fortaleza", afirmou.

No dia 26 de abril deste ano, Leitão afirmou que aguardava mediação de Hoffmann para marcar conversas com aliados sobre a corrida eleitoral na Capital. Dentre elas, com a deputada federal Luizianne Lins (PT), que foi prefeita da Capital e buscava ser novamente candidata pela sigla. Na disputa interna, ela acabou retirando o seu nome minutos antes da votação, na tarde do dia 21 de abril.

Apesar da presença da presidente nacional no Ceará nesta sexta, Luizianne não esteve presente em nenhum dos atos realizados na Grande Fortaleza. Sobre a ausência da parlamentar, o presidente da Alece disse respeitar o "momento" da colega.

"A Luizianne é uma companheira, amiga, que a gente tem que respeitar os momentos. Eu aprendi na minha vida que a gente tem que respeitar as pessoas e os momentos. No momento certo, na hora certa, ela estará com a gente" Evandro Leitão (PT) Presidente da Alece e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza

Mais cedo, antes de encontrar com o deputado estadual, Hoffman também destacou que Luizianne "vai ter senso de estar junto" na campanha de Leitão.

"Ela com certeza é importante. Aqui, foi prefeita e tenho certeza de que ela vai ter esse senso de estar junto e de responsabilidade no processo da campanha", frisou.

A assessoria de imprensa de Luizianne Lins informou que ela teve um compromisso em Brasília nesta sexta e retornará para a Capital no sábado (13).

Escolha do vice

Sobre a escolha do nome que irá compor a chapa de Evandro como vice, a presidente nacional da agremiação alegou, à tarde, ainda na visita ao diretório, que tem preferência por uma mulher, mas que a definição será tomada com base em estratégias política e matemática.

Legenda: Gleisi Hoffmann também cumpriu agenda na sede do PT Ceará, na Av. da Universidade, em Fortaleza Foto: Kid Júnior

"Isso (a escolha do vice) além de uma estratégia política, é uma estratégia matemática. A gente tem que ver qual soma dá mais para ganhar uma eleição. O objetivo é esse: ganhar a eleição", frisou.

À noite, durante evento no Oásis Atlântico Hotel, na Av. Beira-Mar, o presidente do PSD Fortaleza, deputado federal Luiz Gastão, destacou que todas as lideranças femininas da sigla estão à disposição para compor a chapa petista.

"Nós temos discutidos, e concordamos entre todos, que o perfil da vice teria que ser uma mulher, por isso nós estamos, inclusive, disponibilizando todos os quadros do partido", pontuou.

Ainda nesta noite, Evandro Leitão também defendeu que a escolha seja por uma mulher.

"Nós temos até o dia 5 de agosto para resolver. Vamos com calma, paciência, dialogando, ouvindo todos os partidos e aí a gente vai escolher o melhor nome. Meu desejo é que seja uma mulher, uma mulher que possa não só constar na chapa, mas que possa efetivamente ajudar a construir esse projeto junto com todos nós", pontuou.

Visita de Lula

Durante encontro com lideranças petistas na sede do partido, na Av. da Universidade, Hoffmann apontou a Capital como uma das cidades prioritárias para o presidente Lula visitar durante a campanha.

"Nós queremos muito que ele venha. A gente já colocou para o presidente algumas prioridades para ele participar, ele não vai conseguir estar em todas as campanhas, e, dentre elas, é a campanha aqui no Estado do Ceará"

Em entrevista à Verdinha FM 92,5, realizada no dia 20 de junho, o chefe do Poder Executivo Federal disse que deve levar em consideração quem são os adversários nas cidades, tendo em vista que, em alguns locais, partidos aliados estarão em lados opostos. Em Fortaleza, PT e PDT devem se enfrentar, já que o prefeito José Sarto irá buscar a reeleição. Em paralelo, a agremiação petista deve oficializar o nome de Evandro para a disputa.

No dia 24 do mesmo mês, também em entrevista à Verdinha FM 92.5, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), afirmou esperar que o presidente "não vá em palanque" durante a eleição pela Prefeitura de Fortaleza.

"Aí em Fortaleza, no Ceará, como um todo, temos uma realidade muito difícil, uma briga interna muito grande entre PT e PDT. Nós vamos ter o atual prefeito Sarto como candidato à reeleição, o PT provavelmente terá o seu candidato, e o que eu espero é que o presidente Lula não vá em um palanque porque significa acirrar mais os ânimos. Aí a luta deve ser local, como deve ser uma luta pela prefeitura", ressaltou a liderança pedetista.

Caucaia

Na tarde desta sexta, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores participou de ato político no Parque Guadalajara, em Caucaia, para reforçar o nome de Waldemir Catanho. Lá, ela destacou a prioridade da Cidade para a estratégia nacional do PT. O petista deixou a secretaria da Articulação Política do Governo do Ceará em abril deste ano para poder entrar na disputa pelo comando do município.

Legenda: Em Caucaia, Gleisi disse que Catanho poderia contar com o apoio da Executiva Nacional Foto: Kid Júnior

"Eu quero dizer que você pode contar com a direção nacional do PT, Caucaia é prioridade na nossa estratégia nacional. Aos municípios do Ceará, o Ceará é uma prioridade dentro da estratégia nacional pela articulação política desse Estado, maturidade, trabalho que o governador Elmano está fazendo. E hoje o Camilo também reforçou que é uma prioridade para ele. Então, conte com o diretório nacional, conte comigo, com seus companheiros e companheiras", afirmou a líder da legenda.

Na ocasião, Catanho exaltou a presença de Hoffmann no evento e destacou a importância da parceria do prefeito Vitor Valim com o Governo do Estado para conquistas no município. Ele destacou, inclusive, a "virada histórica" que a gestão de Caucaia passou quando o atual gestor deixou de integrar a oposição e passou para compor a base governista.

"Nós tivemos uma virada histórica na política de Caucaia. O atual prefeito Vitor Valim, quando se elegeu, se elegeu numa postura de oposição ao Governo do Estado, ao nosso partido, ao PT. Mas, num momento até histórico para Caucaia, a gente precisa valorizar, ele resolveu aderir ao nosso projeto ao longo da sua gestão, passou a compor a base do então governador Camilo Santana, passou a nos apoiar politicamente, apoiou a eleição do nosso governador Elmano de Freitas, do nosso senador Camilo, do nosso presidente Lula. A partir dessa parceria política, muita coisa começou a mudar em Caucaia", enfatizou.

O prefeito, todavia, não participou do evento. A deputada federal Luizianne, que tem tido presença ativa na pré-campanha de Catanho, também não compareceu ao local. Ela é a responsável por coordenar o programa de governo de Catanho para a cidade.

Eleições PT

Durante a passagem pelo Estado, a deputada federal ainda falou sobre as articulações para a eleição da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. O nome do líder do Governo Lula na Câmara, deputado federal cearense José Guimarães, é um dos ventilados para ocupar a presidência da legenda. Nos bastidores, lideranças do Nordeste reivindicam representação na diretoria da agremiação.

Em relação ao tema, ela disse que irá buscar um acordo para sair do pleito interno com "unidade partidária". Os diálogos sobre o assunto, no entanto, devem ficar para depois das eleições.

"Passando a eleição de outubro, nós vamos abrir o processo de construção da sucessão no PT. Obviamente que nós temos dois nomes colocados, deve ter mais, mas eu vejo como extremamente legítima a reivindicação do Nordeste de ter uma presença mais forte no PT na sua recondução. É aqui, afinal de contas, que nós temos os melhores resultados eleitorais, quatro governadores, uma bancada forte e, obviamente, Guimarães tem condições de sobra para fazer isso", declarou.

Agenda

No sábado (13), Gleisi Hoffmann deve estar na região do Cariri para realizar plenária junto ao pré-candidato Fernando Santana (PT), que busca concorrer ao Executivo de Juazeiro do Norte.