Gleisi diz que Fortaleza é prioridade e Luizianne vai ter 'senso de estar junto' para apoiar Evandro

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou, nesta sexta-feira (12), que Fortaleza é uma prioridade para o Partido dos Trabalhadores e que a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT) deve ter "senso de estar junto" na campanha de Evandro Leitão, pré-candidato da legenda e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A petista está no Estado para participar de uma série de encontros da sigla para fortalecer nome de futuros postulantes.

"Nós, infelizmente, em 2020, não elegemos prefeito em nenhuma capital do País, acho que esse ano a gente muda o quadro. A tendência é que nós tenhamos uma performance melhor, não só em termos de capitais, mas em termos gerais. E obviamente que Fortaleza é uma das prioridades nacionais. Eu diria que hoje, no Nordeste, Fortaleza oferece uma grande perspectiva do PT vir a governar uma capital", declarou.

Ao ser questionada sobre como estava as conversas para a ex-prefeita apoiar publicamente o nome de Evandro, Gleisi reforçou que Lins "vai entrar na campanha do Evandro, mas obviamente ela tem outras funções, prioridades também".

"Ela com certeza é importante. Aqui, foi prefeita e tenho certeza de que ela vai ter esse senso de estar junto e de responsabilidade no processo da campanha" Gleisi Hoffman Presidente do PT

Visita de Lula

Durante encontro com lideranças petistas na sede do partido em Fortaleza, ela pontuou que colocou a Capital como uma das prioridades para o presidente Lula visitar durante a campanha.

"Nós queremos muito que ele venha. A gente já colocou para o presidente algumas prioridades para ele participar, ele não vai conseguir estar em todas as campanhas, e, dentre elas, é a campanha aqui no Estado do Ceará"

Em entrevista à Verdinha FM 92,5, realizada no dia 20 de junho, o chefe do Poder Executivo Federal disse que deve levar em consideração quem são os adversários nas cidades, tendo em vista que, em alguns locais, partidos aliados estarão em disputa. Em Fortaleza, PT e PDT devem se enfrentar, já que o prefeito José Sarto irá buscar a reeleição enquanto a agremiação petista deve oficializar o nome de Evandro para a disputa.

No dia 24 deste mês, também em entrevista à Verdinha FM 92.5, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), afirmou esperar que o presidente "não vá em palanque" durante a eleição pela Prefeitura de Fortaleza.

"Aí em Fortaleza, no Ceará, como um todo, temos uma realidade muito difícil, uma briga interna muito grande entre PT e PDT. Nós vamos ter o atual prefeito Sarto como candidato à reeleição, o PT provavelmente terá o seu candidato, e o que eu espero é que o presidente Lula não vá em um palanque porque significa acirrar mais os ânimos. Aí a luta deve ser local, como deve ser uma luta pela prefeitura", ressaltou.

Escolha de vice

Sobre a escolha do nome que irá compor a chapa de Evandro como vice, a presidente nacional da agremiação alegou que tem preferência por uma mulher, mas que a definição será tomada com base em estratégias política e matemática.

"Isso (a escolha do vice) além de uma estratégia política, é uma estratégia matemática. A gente tem que ver qual soma dá mais para ganhar uma eleição. O objetivo é esse: ganhar a eleição", frisou.

Eleições PT

A deputada federal ainda falou sobre as articulações para a eleição da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. O nome do líder do Governo Lula na Câmara, deputado federal cearense José Guimarães, é um dos ventilados para ocupar a presidência da legenda. Nos bastidores, lideranças do Nordeste reivindicam representação na diretoria da agremiação.

Em relação ao tema, ela disse que irá buscar um acordo para sair do pleito interno com "unidade partidária". Os diálogos sobre o assunto, no entanto, devem ficar para depois das eleições.

"Passando a eleição de outubro, nós vamos abrir o processo de construção da sucessão no PT. Obviamente que nós temos dois nomes colocados, deve ter mais, mas eu vejo como extremamente legítima a reivindicação do Nordeste de ter uma presença mais forte no PT na sua recondução. É aqui, afinal de contas, que nós temos os melhores resultados eleitorais, quatro governadores, uma bancada forte e, obviamente, Guimarães tem condições de sobra para fazer isso", declarou.

Agenda

Nesta sexta-feira (12), Gleisi Hoffmann cumpre agenda Fortaleza e na Região Metropolitana. Ela irá participar de atos políticos em prol dos pré-candidatos da legenda em Caucaia, Waldemir Catanho, e em Fortaleza, Evandro Leitão.

No sábado, ela estará na região do Cariri para realizar plenário junto ao pré-candidato Fernando Santana (PT).