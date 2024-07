No Ceará, presidente nacional do PT deve fortalecer Evandro e sinalizar estratégia do partido

O tour político que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, faz no Ceará no próximo fim de semana traz sinais sobre a estratégia eleitoral petista no Ceará e no País, dois deles em especial.

O primeiro é que Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte, municípios onde ela vai estar, são as prioridades do PT no Estado. A segunda diz respeito diretamente à disputa na Capital: o fortalecimento ao nome de Evandro Leitão pelo diretório nacional do partido.

Por razões óbvias, as três cidades são as maiores em que o partido terá candidato próprio ao comando do Executivo. Fortaleza e Caucaia são os dois maiores centros populacionais do Estado e Juazeiro, a maior cidade do Interior.

Nos três casos, entretanto, há desafios para as pretensões do partido do presidente Lula. Em Fortaleza e Juazeiro do Norte, o PT terá candidatura de oposição e, em ambos os casos, enfrentará prefeitos candidatos à reeleição. Em Caucaia, o candidato tem apoio de um prefeito que desistiu da reeleição.

Os três casos, naturalmente, demandam energia do comando nacional petista para tentar aproximar a legenda de uma unidade e fazer diálogos com os partidos aliados na Capital e no Interior.

Ainda sobre unidade, esse é o ponto central das necessidades em Fortaleza. Evandro Leitão é o pré-candidato escolhido pelo partido para a disputa pela Prefeitura da Capital. Na fase inicial da disputa, ele enfrentou a ex-prefeita Luizianne Lins, que acabou preterida, pela vontade da maioria do Partido.

A presença de Gleisi no Ceará após a definição parece ter o objetivo também de mostrar apoio do diretório nacional do PT ao nome de Evandro e investir em uma pacificação para os resquícios de crise que ainda restam entre alguns apoiadores de Luizianne.