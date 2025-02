A ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi demitida pelo presidente Lula (PT) nesta terça-feira (25), após um encontro dos dois no Palácio do Planalto. A Pasta passará a ser comandada por Alexandre Padilha, que estava à frente da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República confirmou que a troca ocorreu após uma reunião entre Lula e Nísia na tarde desta terça-feira (25). O órgão informou, ainda, que Padilha assumirá a Saúde a partir da posse marcada para 6 de março, quinta-feira da próxima semana.

A mudança dá início à reforma ministerial que vem sendo ventilada por aliados do presidente nas últimas semanas. Em janeiro, Lula já tinha substituído o titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) - tirou Paulo Pimenta e colocou Sidônio Palmeira no lugar.

O deslocamento de Padilha abre espaço para uma nova troca justamente na área que trata da relação com o Congresso Nacional. Ele foi alvo de ataques de parte de deputados e chegou a ter embates com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Nesta tarde, Lula se reuniu com Nísia e depois se encontrou com Padilha. O novo ministro tem 53 anos, foi eleito deputado federal pelo PT em São Paulo e é médico. Ele já foi ministro da Saúde na gestão de Dilma Rousseff.

ÚLTIMA AGENDA EM BRASÍLIA

Na manhã desta terça-feira (25), a ministra cumpriu agenda normalmente ao lado do presidente no Palácio do Planalto, em Brasília. No evento, os dois anunciaram acordo para produção da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. A partir de 2026, serão disponibilizadas pelo menos 60 milhões de doses anuais.

O encontro também divulgou, ainda, a implantação de outros três projetos de parcerias público-privadas:

a primeira planta produtiva de insumos farmacêuticos ativos (IFAs) de insulina da América Latina; o desenvolvimento de uma vacina nacional contra gripe aviária; produção de vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

No fim da solenidade, um repórter perguntou: "Presidente, o senhor vai fazer mudanças no Ministério?". Lula se surpreendeu com o questionamento, houve silêncio no Salão Leste, mas ele não respondeu.

