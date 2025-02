Nísia Trindade se pronuncia pela primeira vez após demissão do Ministério da Saúde: 'frutos que amadurecem'

Após demissão, a ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez o primeiro pronunciamento sobre seu trabalho na noite desta quarta-feira (26). Nas redes sociais, ela destacou que sua atuação foi marcada pela busca da reconstrução do Ministério da Saúde, que se encontrava em um cenário de desmonte quando assumiu a tarefa. Apesar das dificuldades, avalia ter deixado "frutos que amadurecem".

Nísia foi demitida por Lula na última terça-feira (25), depois de uma reunião entre os dois. A Pasta passará a ser comandada por Alexandre Padilha, que estava à frente da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A posse está marcada para dia 6 de março.

Legenda: Nísia compartilhou diversos registros durante o tempo de atuação na pasta Foto: Reprodução/Instagram

Sobre o Ministério, declarou: "ele perdera sua autoridade de coordenar o SUS após a terrível experiência das 700 mil mortes por Covid-19 na pandemia (...) Encontramos mais de 4,5 mil UBS instaladas que aguardavam o credenciamento havia quatro anos, mais de 4 mil obras paralisadas, inúmeros leitos de UTI não cadastrados, entre tantas outras mazelas deixadas pela gestão passada".

Em sua busca pela reconstrução do Sistema Único de Saúde (SUS), Nísia destacou ter reforçado alguns programas e áreas, como: Mais Médicos, Farmácia Popular, Samu, SUS Digital, Saúde da Família, e Programa de Redução de Filas.

"Os frutos da saúde amadurecem com o tempo e a consistência. Certamente, o ministro Alexandre Padilha saberá dar continuidade e aprimorar esse trabalho com a competência que já demonstrou, renovando o plantio". Nísia Trindade Ex-ministra da Saúde

Ela ainda agradeceu às manifestações de apoio que recebeu e ao presidente Lula pela oportunidade de estar nessa função.

Legenda: Nísia agradeceu ao presidente Lula pela oportunidade Foto: Reprodução/Instagram

A mudança dá início à reforma ministerial que vem sendo ventilada por aliados do presidente nas últimas semanas. Em janeiro, Lula já tinha substituído o titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Confira nota na íntegra

"Encontrei o Ministério da Saúde desmontado e desacreditado. Ele perdera sua autoridade de coordenar o SUS após a terrível experiência das 700 mil mortes por Covid-19 na pandemia. Em nosso trabalho de reconstrução, encontramos mais de 4,5 mil UBS instaladas que aguardavam o credenciamento havia quatro anos, mais de 4 mil obras paralisadas, inúmeros leitos de UTI não cadastrados, entre tantas outras mazelas deixadas pela gestão passada.

A tarefa de reconstrução do SUS envolveu avanços e inovação. Assim, mais que dobramos o Mais Médicos com novos incentivos, ampliamos o Farmácia Popular, investimos no Samu para cobrir 100% do país até 2026, incluindo helicópteros — algo que se mostrou providencial na catástrofe no Rio Grande do Sul —, reestabelecemos o cuidado do Governo Federal com a saúde indígena e estruturamos o Mais Acesso a Especialistas, integrando SUS Digital, Saúde da Família e Programa de Redução de Filas, entre outros avanços fundamentais.

Na vacinação, revertemos a tendência de queda dos oito anos anteriores, ampliando a cobertura de 15 das 16 vacinas infantis, reconquistamos o certificado de país livre do sarampo e retiramos o Brasil da vergonhosa lista de países que menos vacinam suas crianças. Em 2025, reduzimos em mais de 60% o número de casos de dengue em comparação ao mesmo período do ano passado.

Deixamos frutos que amadurecem: só nestes primeiros meses do ano, anunciamos o recorde histórico de cirurgias no SUS — 14 milhões — , a parceria com o Instituto Butantan para a vacina nacional contra a dengue, o Farmácia Popular 100% gratuito, a reestruturação dos hospitais federais, o investimento recorde em laboratórios públicos e a incorporação e produção da vacina contra a bronquiolite, uma das principais causas de infecções respiratórias graves, que irá proteger cerca de 2 milhões de bebês em seus primeiros meses de vida.

Os frutos da saúde amadurecem com o tempo e a consistência. Certamente, o ministro Alexandre Padilha saberá dar continuidade e aprimorar esse trabalho com a competência que já demonstrou, renovando o plantio.

Agradeço às muitas manifestações de apoio de tantas pessoas que, em suas áreas, se dedicam a construir um país melhor. Agradeço ao presidente Lula pela oportunidade e à equipe do Ministério da Saúde pelo trabalho incansável.

Reconstruímos porque avançamos, mesmo diante de imensos desafios. Saio com a certeza de dever cumprido, como alguém que se dedicou e estudou o Brasil e suas desigualdades, e enfrentou tantos desafios, desde a presidência da Fiocruz, em uma oportunidade única de servir ao meu país e contribuir com a saúde da população e o fortalecimento do SUS".