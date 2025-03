Como o PT quer fazer a Saúde do Ceará ser o case de sucesso para a campanha de 2026

Inaugurado na última quarta-feira (19), o novo Hospital Universitário do Ceará (HUC) já nasceu com missões grandiosas: de ser um “marco na saúde pública do Ceará”, de fazer do Estado um “exemplo de saúde no Brasil” e de estar no mesmo nível dos melhores “hospitais públicos e privados” do País. As incumbências, que colocam a saúde pública do Ceará em um novo patamar, foram estabelecidas pelas principais lideranças políticas a nível local, estadual e nacional durante a cerimônia inaugural do novo equipamento em Fortaleza.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministro da Educação e da Saúde, Camilo Santana (PT) e Alexandre Padilha (PT), respectivamente, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), alinharam os discursos no desejo de não apenas iniciar o funcionamento do HUC, mas de alçar a saúde pública cearense a um nível inédito. As falas ganharam contornos eleitorais, principalmente com as metas de resultados para os próximos dois anos, prazo em que Elmano e Lula disputarão a reeleição ou irão indicar candidatos à sucessão.

Para os petistas, o Ceará é uma vitrine única no País por conta do sucesso eleitoral da sigla, seja na Capital ou no Estado. O próprio Lula destacou isso no discurso que fez aos apoiadores.

“É a primeira vez da história que a gente tem o governador do Estado, o prefeito da Capital e o presidente da República do mesmo partido, é a primeira vez, então, meu caro, é da minha responsabilidade, da responsabilidade do Elmano e do Evandro não permitir que vocês se frustrem” Lula (PT) Presidente da República

A cobrança do presidente não parou por aí. Em um trecho do pronunciamento, ele se dirigiu diretamente a Elmano e pediu para que ele faça tudo e “um pouco mais” do que prometeu na campanha. "Quero ter o prazer de voltar aqui para fazer campanha com você, Elmano, para pedir voto pra você, sabendo que você conseguiu orgulhosamente fazer tudo aquilo que prometeu, ou fazer até um pouco mais", indicou o chefe do Executivo nacional.

Neste ano, o PT voltou a comandar a prefeitura de uma capital brasileira após sete anos. A última vez havia sido com o prefeito Marcos Alexandre, em Rio Branco, no Acre. Eleito em 2016, o político renunciou ao cargo dois anos depois. No caso do Governo do Ceará, o sucesso eleitoral é ainda mais extenso. De 2014 até agora, a legenda venceu todas as disputas majoritárias estaduais.

Lula, inclusive, brincou sobre a proximidade estabelecida com os gestores cearenses. “Estou feliz, Camilo, Elmano e Evandro. O Evandro toda vez que vai a Brasília vai: 'Presidente, me dá um dinheirinho'. Eu já falei: 'não deixa mais ele entrar no meu gabinete'. Não deixo mais entrar. Acaba o dinheiro do Brasil só para ele, cara”, disse Lula. “O Camilo também, o Camilo entra com uma cara de bravo, levando o Elmano, (dizendo): 'Preciso de dinheiro para o Ceará'. Assim a gente vai trabalhando em conjunto”, reforçou.

“Melhorar sempre”

Diante das parcerias, Lula sugeriu um lema como meta para a saúde pública do Ceará: “Melhorar sempre, piorar nunca”. “Um estado que consegue fazer um hospital dessa qualidade e um SUS que pode ajudar a fazer um hospital desse funcionar não deve nada a ninguém”, acrescentou.

A inauguração do HUC ocorreu logo após um momento turbulento no Ministério da Saúde. No início deste mês, o comando da Pasta passou de Nísia Trindade para Alexandre Padilha. Ex-ministro da Saúde no Governo Dilma Rousseff (PT), ele ocupava o cargo de Secretário de Relações Institucionais, até voltar ao Ministério. A ideia da troca foi dar mais visibilidade para as ações da Pasta, passando para o comando de alguém que, além de gestão de saúde, tem experiência na política.

O novo titular da Pasta também foi cobrado por Lula na passagem pelo Ceará. “Você tem que substituir a Nísia e você vai ter que trabalhar muito, mas muito, para que a gente atenda tudo aquilo que prometemos para vocês”, disse Lula.

“Melhor não existe”

Ao discursar para os cearenses, Padilha reafirmou os planos do presidente e até elevou o papel a ser desempenhado pela saúde pública no Ceará. Sobre o Hospital Universitário, por exemplo, ele disse que já nasce como referência nacional. “Pode existir, no Brasil, hospital público ou privado igual, mas melhor do que esse hospital que nós estamos inaugurando não existe”, afirmou.

Padilha disse ainda que o Estado inaugura “um marco na história da saúde pública do Nordeste e do Brasil”. No evento, o ministro anunciou, além do funcionamento dos mais de 800 leitos do HUC, o aporte de mais de R$ 200 milhões para a saúde estadual.

“Estamos atendendo a dois pedidos apresentados pelo prefeito Evandro, pelo governador Elmano e pelo ministro Camilo”, disse. Os recursos devem ser empregados principalmente no Instituto Doutor José Frota (IJF) e no Hospital da Mulher, que passará a realizar cirurgias ginecológicas, segundo ele.



“Nós estamos inaugurando uma nova forma de garantir, com a parceria dos governos federal, estadual e municipal, que a gente reduza o tempo de espera para o atendimento especializado, criando uma tabela, um recurso que paga mais se o exame for feito no tempo correto, no momento correto”, anunciou o ministro.

Legenda: Ministros Camilo Santana e Alexandre Padilha na inauguração do HUC Foto: Thiago Gadelha

De olho em 2026

Para a professora de graduação e pós-graduação em Direito da Unifor e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mariana Dionísio de Andrade, a proposta de fazer do Ceará um marco na saúde pública é uma resposta a uma das demandas mais urgentes da população, o que pode ter reflexo direto na popularidade do presidente.

Lula enfrenta um dos piores momentos de sua popularidade. Em meados de fevereiro deste ano, o Instituto Datafolha indicou que o índice de aprovação do petista caiu de 35% para 24% em dois meses e se tornou a pior de todos os três mandatos. Segundo o levantamento, a reprovação, que passou de 34% para 41%, também é recorde. Para a pesquisa, foram ouvidos 2.007 eleitores em 113 cidades brasileiras entre os dias 10 e 11 de fevereiro.

Legenda: Lula ao lado do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana Foto: Ismael Soares

“A clara sinalização das lideranças sobre o interesse em transformar a saúde na nova referência do Estado sugere um movimento estratégico atento às demandas mais prioritárias da população, impondo a reformulação do discurso político. Se, por um lado, a educação já está consolidada e se sustenta em bons indicadores de desenvolvimento, por outro, a segurança pública continua sendo um desafio indigesto, porque não possui soluções rápidas. A saúde, embora seja um problema tradicional, surge como uma bandeira viável para mobilizar apoio popular, fortalecer futuras campanhas eleitorais e reduzir a rejeição”, comentou a pesquisadora.

O que espera a população

Em pesquisa divulgada em abril do ano passado pelo Diário do Nordeste, o Instituto Opnus revelou que a saúde pública é, com ampla margem de vantagem, o tema que o eleitor cearense mais espera ser discutido nas eleições.

Na lista de prioridades apontada à época, apareciam ainda geração de emprego e renda, segurança pública, educação e infraestrutura. Do total de entrevistados, 36% escolheram a saúde como prioridade.

Em um segundo bloco de prioridades aparecia a geração de emprego e renda, com 19%. A segurança pública surgia em seguida, com 18%, junto com educação, apontada por 16% dos entrevistados. Mesmo com a estratificação por regiões, como na Capital, Região Metropolitana e Interior, a saúde liderou como prioridade com ampla margem.

À época, o levantamento foi realizado por meio de entrevistas pessoais e domiciliares com 1,7 mil pessoas com 16 anos ou mais em todo o Ceará. O questionário foi aplicado entre os dias 11 e 18 de abril de 2024. A margem de erro da pesquisa era de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

“Ao enfatizar a melhoria do sistema de saúde, Governo e Prefeitura podem reforçar a ideia de um Ceará progressista e inovador, buscando replicar na saúde os avanços obtidos na educação, o que é uma excelente propaganda institucional. Esse posicionamento pode ser bem recebido pelo eleitorado, sobretudo em um contexto nacional onde a valorização do SUS e o investimento em infraestrutura hospitalar são questões urgentes. Além disso, essa estratégia pode servir para contrabalançar o impacto negativo das crises de segurança pública, desviando parte do foco da população para um projeto positivo e de longo prazo” Mariana Dionísio de Andrade Professora de graduação e pós-graduação em Direito da Unifor e doutora em Ciência Política pela UFPE

“Caso consiga implementar mudanças concretas e perceptíveis no setor, essa pauta pode se tornar um ativo político importante para as eleições de 2026, ampliando o apelo eleitoral das atuais lideranças e consolidando o Ceará como um modelo de gestão eficiente em mais uma área essencial”, concluiu a pesquisadora.

Como fazer o Ceará referência?

Com o alinhamento entre Município, Estado e União, a estratégia agora sinalizada pelos gestores é de apostar na parceria, amplamente prometida durante a campanha eleitoral. Ao lado do presidente, do governador e do prefeito, Camilo Santana defendeu que esse alinhamento já tem resultados práticos.

“Quando a gente chegou para o povo cearense e disse da importância do alinhamento, de ter um governador alinhado com o presidente e agora, na última eleição, disse da importância de ter um prefeito alinhado com o governador (...) Vejam bem a importância do alinhamento, o prefeito Evandro teve com o presidente já por duas vezes neste ano e levou o problema do IJF, o maior hospital do município”, concluiu.

A situação do hospital municipal também foi mencionada por Evandro Leitão, que reforçou o agradecimento a Lula. Antes da posse, o atual prefeito recorreu ao presidente para evitar um colapso no Instituto Doutor José Frota (IJF).

À época, ainda sob gestão do então prefeito José Sarto (PDT), a Capital vivenciou uma crise de saúde pública. Um dos cenários mais delicados era no IJF, mas a falta de medicamentos e insumos básicos, além de atraso nos pagamentos de profissionais, ocorria também em outras unidades municipais.

“Estamos com um desafio enorme e vocês sabem como recebemos Fortaleza, uma prefeitura sucateada, onde o caos se instalou desde o ano passado, mas estamos estruturando, organizando, e esse alinhamento tem sido importantíssimo. Esse é o início de uma retomada do crescimento desse país, porque o Ceará vai ser exemplo na saúde”, disse Evandro.

Legenda: Novo Hospital Universitário do Ceará Foto: Kid Jr

“No fim do ano passado, quando um dos maiores hospitais do Ceará ia parar por falta de insumos e medicamentos, o senhor enviou quase R$ 20 milhões, sendo R$ 9 milhões para o IJF e mais R$ 9 milhões para a Santa Casa. Quero agradecer ainda o incremento na Saúde de aproximadamente R$ 200 milhões, é esse o alinhamento e a parceria que tanto batemos na tecla na eleição do ano passado, agora estamos consolidando”, disse Evandro.





“É esse alinhamento, é essa parceria que nós tanto batemos na tecla na campanha do ano passado, agora está se consolidando através de uma relação respeitosa, uma relação de extrema abertura que o senhor (Lula), juntamente com todo o seu secretariado, tem tido com o Estado do Ceará e mais especialmente com Fortaleza” Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

No fim do seu discurso, o político também sinalizou em prol do compromisso de tornar o Estado e a Capital referências em saúde. “O Ceará vai ser exemplo na saúde para todo o Brasil”, concluiu.

“Marcar a história”

A fala foi reforçada pelo governador Elmano de Freitas. “Vamos marcar a história da saúde desse Estado”, disse. O chefe do Executivo estadual destacou que os investimentos no setor começaram ainda na gestão do ex-governador Cid Gomes (PSB), seguiram com Camilo e Izolda Cela (PSB) e agora devem avançar em sua gestão.

“Nós começamos esse projeto político com o ex-governador Cid fazendo o Hospital do Cariri, de Sobral e do Sertão Central, concluído finalmente com o Camilo, que fez o do Vale do Jaguaribe e iniciou esse (HUC) que estamos entregando. Eu estou fazendo o do Crato e está indo para licitação o de Iguatu e do Maciço de Baturité. Temos uma política efetiva de regionalização”, disse.

Legenda: O governador do Ceará destacou que, a partir da criação da HUC, haverá um melhor mapeamento dos pacientes em todo o Estado, principalmente com a rede de saúde de Fortaleza Foto: Ismael Soares

Agora, segundo o governador, o objetivo é aproveitar o apoio e a parceria com a União para implementar outras iniciativas. “O que nós temos na parceria com o seu governo, na parceria com o governo do prefeito Evandro e com a ampla maioria dos prefeitos do Estado é um projeto político de fortalecimento do SUS, de um SUS forte, de um SUS eficiente e, acima de tudo, um Sistema Único de Saúde humanizado”, concluiu.