Em evento com Lula em Fortaleza, Evandro agradece apoio nas eleições e diz que Ceará 'vai ser exemplo na saúde'

Eleito no ano passado, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), participou, nesta quarta-feira (19), do primeiro evento público ao lado do presidente Lula (PT) desde a campanha eleitoral. Na cerimônia de inauguração do novo Hospital Universitário do Ceará, o prefeito aproveitou para agradecer o apoio do correligionário na disputa eleitoral do ano passado e prometeu que o Ceará será exemplo de saúde pública para o Brasil.

Atualmente, Fortaleza é a única capital do Brasil governada por um integrante do PT.

No início do discurso, Evandro também dirigiu agradecimentos e saudações ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e ao ex-governador Lúcio Alcântara.

“Estamos com um desafio enorme e vocês sabem como recebemos Fortaleza, uma prefeitura sucateada, onde o caos se instalou desde o ano passado, mas estamos estruturando, organizando, e esse alinhamento tem sido importantíssimo. Esse é o início de uma retomada do crescimento desse país, porque o Ceará vai ser exemplo na saúde”, disse.

Na lista de agradecimentos para Lula, Evandro mencionou a crise enfrentada pela Saúde de Fortaleza no fim do ano passado, entre a eleição e a posse do novo prefeito. Sob gestão do então prefeito José Sarto (PDT), a situação crítica do setor veio à tona.

Uma dos cenários mais delicados era no Instituto Doutor José Frota (IJF), mas a falta de medicamentos e insumos básicos, além de atraso nos pagamentos de profissionais, ocorria também em outras unidades municipais.

Agradecimento

Ainda no discurso, Evandro relembrou a visita do presidente durante a campanha eleitoral do ano passado. À época, Lula participou de um comício na Praça do Ferreira, no Centro, e fez críticas ao adversário de Evandro, André Fernandes (PL).

“Gratidão a tudo que o senhor fez na minha campanha, acreditou na gente e fomos eleitos. Quero agradecer também porque, no fim do ano passado, quando um dos maiores hospitais do Ceará ia parar por falta de insumos e medicamentos, o senhor enviou quase R$ 20 milhões, sendo R$ 9 milhões para o IJF e mais R$ 9 milhões para a Santa Casa. Quero agradecer ainda o incremento na Saúde de aproximadamente R$ 200 milhões, é esse o alinhamento e a parceria que tanto batemos na tecla na eleição do ano passado, agora estamos consolidando”, disse Evandro.