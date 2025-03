No Ceará, Lula fala em eleições de 2026 e apoio a Elmano: 'Quero ter o prazer de voltar aqui e fazer campanha com você'

Durante a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, nesta quarta-feira (19), o presidente Lula (PT) falou sobre as eleições gerais de 2026 e sinalizou apoio à possível reeleição do governador cearense Elmano de Freitas (PT). Lula disse querer retornar ao Estado para participar da campanha ao Governo.

"Quero ter o prazer de voltar aqui para fazer campanha com você, Elmano, para pedir voto pra você, sabendo que você conseguiu orgulhosamente fazer tudo aquilo que prometeu, ou fazer até um pouco mais", indicou o chefe do Executivo nacional.

O presidente não falou especificamente sobre possível tentativa de sua própria reeleição na Presidência, mas disse que tem uma responsabilidade com os eleitores, pois "daqui a dois anos, nós vamos ter que pedir voto mais uma vez e vocês vão nos cobrar".

Segundo ele, o mesmo vale para Elmano e Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza. Lula disse que o trio "não pode permitir que vocês (eleitores) se frustrem com as eleições".

"É a primeira vez na história que temos o prefeito de uma Capital, o governador do Estado e o presidente da República do mesmo partido", pontuou Lula.

Crítica a Bolsonaro

Ao fim de seu discurso, Lula fez uma crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que a "tarefa" dele (Lula) durante o mandato é "muito fácil", "pois ele tem que ser melhor que o 'coisa' (Bolsonaro)".

"Como o 'coisa' não foi nada, eu não tenho o problema de vocês", disse.

O presidente falou ainda sobre Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, e sobre Elmano de Freitas, que tiveram "tarefas muito difíceis".

"Esse moço (apontando para Camilo) teve que ser melhor que o Cid (Gomes, ex-governador) e você (Elmano) vai ter que ser melhor ele (Camilo). E ele (Camilo) vai ter quer ser melhor que o (Fernando) Haddad (ex-ministro da Educação, atual ministro da Fazenda)", indicou Lula.

