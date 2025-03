‘Presidente, me dá um dinheirinho’: Lula diz que Camilo e Evandro, toda vez que vão a Brasília, é para pedir dinheiro

O presidente Lula (PT) brincou com os pedidos de recursos para a Prefeitura de Fortaleza e para o Governo do Ceará feitos pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo prefeito Evandro Leitão (PT). “Acaba o dinheiro do Brasil só para ele”, disse o presidente, arrancando risadas do público durante a inauguração do novo Hospital Universitário do Ceará, nesta quarta-feira (19).

“Estou feliz, Camilo, Elmano e Evandro. O Evandro toda vez que vai a Brasília vai: 'Presidente, me dá um dinheirinho'. Eu já falei: 'não deixa mais ele entrar no meu gabinete'. Não deixo mais entrar. Acaba o dinheiro do Brasil só para ele, cara”, disse Lula.

“O Camilo também, o Camilo entra com uma cara de bravo, levando o Elmano, (dizendo): 'Preciso de dinheiro para o Ceará'. Assim a gente vai trabalhando em conjunto. É a primeira vez da história que a gente tem o governador do Estado, o prefeito da Capital e o presidente da República são do mesmo partido, é a primeira vez, então, meu caro, é da minha responsabilidade, da responsabilidade do Elmano e do Evandro não permitir que vocês se frustrem”, concluiu.

A visita mais recente de Evandro a Lula, inclusive, ocorreu na última semana, quando o prefeito disse ter ido “pedir socorro” ao presidente para a saúde pública da Capital.

“Nós fizemos algumas solicitações a ele, estamos precisando de um socorro, de uma ajuda, em especial na Saúde de Fortaleza”, disse Evandro ao Diário do Nordeste após a reunião.