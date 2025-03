Ex-governador Lúcio Alcântara é citado em discurso de Lula e comenta relação com Zé Airton duas décadas após disputa

Convidado para participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ao lado de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (19), e mencionado pelo próprio chefe do Palácio do Planalto durante discuso, o ex-governador Lúcio Alcântara (União) comentou sobre a sua ida ao evento e seu vínculo com o deputado federal Zé Airton (PT), após 22 anos de uma disputa histórica.

“Recebi um convite de um governador Elmano, de quem chamo de amigo pessoal e fui um lutador grande, fiz tudo que podia quando ele foi candidato a prefeito de Fortaleza e perdeu por muito pouco. Eu, portanto, nunca poderia negar um convite dele”, explicou o político para jornalistas, quando indagado sobre o assunto.

Segundo o político, ele “sempre teve relações cordiais” com o Partido dos Trabalhadores (PT) e com o próprio presidente Lula. “Ele acabou de dizer no discurso dele, me homenageou, citou”, ressaltou o ex-mandatário do governo estadual.

Em sua fala, no palanque, Lula — que foi eleito pela primeira vez para o Governo Federal no mesmo ano em que o cearense chegou ao Executivo — relembrou a articulação que fizeram, em 2005, para a instalação de uma indústria siderúrgica no Porto do Pecém, a vitória de Lúcio contra o seu partido, em 2002, e o compromisso firmado por ele no passado para a recuperação da Ferrovia Transnordestina — cujo trajeto contempla o território cearense.

Lúcio Alcântara disse que a participação no evento lhe comoveu. “Agora, vou lhe ser sincero, fiquei emocionado. Faz 17 anos que deixei o governo, não tenho hoje poder nenhum, a não ser o mesmo que você tem, de um cidadão comum. Tive que atravessar uma multidão para conseguir chegar aqui e fui aplaudido, homenageado, considerado o melhor governador. Não estou exagerando”, continuou.

Governo Elmano e eleição de 2026

Provocado, o ex-governador afirmou que o atual governador do estado, Elmano de Freitas (PT), faz uma boa condução. “Acho que ele está indo bem”, frisou, elogiando especificamente a interiorização do tratamento oncológico no Estado.

Ele também não descartou apoio a uma candidatura em 2026. “Tenho alguns amigos, que me distinguem. Tipo o (prefeito de Maracanaú) Roberto Pessoa, o (deputado federal) Danilo Forte — que é meu amigo desde a adolescência —, o [ex-deputado federal] Capitão Wagner — que entrou na política ainda pela minha mão, quando era presidente do antigo PR (Partido da República) —, então vamos ver”, ponderou.

Apesar de admitir a possibilidade de apoiar um postulante ao Palácio da Abolição, Alcântara falou que não tem nenhuma intenção em atuar diretamente em uma campanha eleitoral. “Pelo menos com o meu voto, que eu não pretendo mais ser um comandante, um puxador (de votos)”, esclareceu.

Relação com Zé Airton

Em 2002, Lúcio foi eleito para o Governo do Ceará depois de um pleito acirrado com o atual deputado federal José Airton Cirilo, o “Zé Airton”. Naquela eleição, ele, que estava no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ganhou por 50,04% dos votos, enquanto o então oponente conseguiu um percentual de 49,96% nas urnas.

No ato de inauguração da unidade hospitalar desta quarta, no bairro do Itaperi, na Capital, ele esteve no mesmo palco que o ex-oponente e avaliou o encontro. “Há pouco tempo ele lançou um livro de memórias e me deu um, com dedicatória”, revelou. “Não faço política com o fígado”, pontuou em seguida.