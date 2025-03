Leo Couto assume Prefeitura de Fortaleza durante agenda oficial do prefeito e da vice no Exterior

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto, assume de forma interina o comando da Prefeitura de Fortaleza nesta sexta-feira (21), devido às agendas oficiais do prefeito Evandro Leitão e da vice Gabriella Aguiar no Exterior. Couto irá ocupar o cargo de forma provisória até o domingo (23).

O ato de transmissão de cargo ocorreu no Paço Municipal, nesta tarde. Com isso, quem assume o comando da Câmara durante o período é o 1º vice-presidente da Casa, vereador Adail Júnior.

Projetos de desenvolvimento sustentável

O prefeito Evandro viaja nesta sexta (21) para os Emirados Árabes Unidos e para a Suécia, países em que se reunirá com o diretor-geral da Fundação Abu Dhabi pelo Desenvolvimento (Abu Dhabi Fund for Development - ADFD), com a prefeita e o presidente do Conselho da Municipalidade de Estocolmo, e visitará usinas de produção de biogás a partir de rejeitos sólidos. Na ocasião, serão discutidos projetos e parcerias para o desenvolvimento sustentável da Capital.

Já a vice-prefeita Gabriella Aguiar, que também é titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), está desde a última terça-feira (18) em Paris, na França, representando o prefeito de Fortaleza no evento da Conferência de Parcerias para Cidades Saudáveis (Partnership for Healthy Cities Summit in Paris). Ela foi a convite da Bloomberg Philantrophies e Vital Strategies.

Gabriella retorna à Fortaleza no domingo (23). Logo após sua chegada, o comando da Prefeitura será transmitido a vice-prefeita.