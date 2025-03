O que Evandro Leitão busca no mundo árabe em sua primeira viagem internacional como prefeito

Em sua primeira viagem internacional desde que assumiu a Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) embarca para um roteiro estratégico por dois países com potencial de ampliar a agenda de investimentos da capital cearense. Em uma semana, o gestor visitará Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Estocolmo, capital da Suécia, com encontros agendados em instituições de fomento globais.

O primeiro giro internacional do prefeito busca captar recursos e parcerias para projetos estruturantes nas áreas de infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento urbano. A iniciativa ocorre pouco mais de dois meses após Evandro ter assumido o comando da Prefeitura, em 1º de janeiro, e sinaliza o esforço da gestão por financiamentos externos para dar fôlego ao caixa municipal, após o anúncio de cortes de gastos feito no início da administração.

Na última quarta-feira (19), em visita a Fortaleza, o presidente Lula comentou, em tom de brincadeira, que proibiu a entrada de Evandro em seu gabinete, tamanha a frequência dos pedidos de repasses: “Evandro, toda vez que vai a Brasília, diz: ‘Presidente, me dá um dinheirinho’. Eu já falei: ‘Não deixa mais ele entrar no meu gabinete’. Não deixo mais entrar. Acaba o dinheiro do Brasil só pra ele, cara”, disse Lula.

Investimento árabe e continuidade de agenda diplomática

O destino inicial do prefeito é Abu Dhabi, onde ele será recebido pelo Abu Dhabi Fund for Development, um dos maiores fundos soberanos do mundo, com histórico de aportes em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A reunião dá sequência ao encontro entre Evandro e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Saleh Alsuwaidi, realizado no fim de fevereiro, em Fortaleza.

A recente entrada dos Emirados no grupo dos Brics — bloco formado por potências como China, Rússia e Brasil — ampliou o interesse do país árabe em mercados emergentes. Neste contexto, Fortaleza tenta se inserir como polo atrativo para projetos financiáveis em áreas como mobilidade urbana, gestão hídrica e requalificação de espaços urbanos.

Pauta ambiental na Suécia

Após a passagem pelos Emirados, Evandro segue para a Suécia, referência internacional em políticas ambientais, economia circular e geração de energia limpa. Em Estocolmo, ele terá reuniões com a prefeita da cidade e representantes da Agência de Meio Ambiente sueca para tratar do uso de resíduos sólidos na produção de energia — uma das especialidades do país nórdico.

A visita ocorre num momento em que o debate sobre sustentabilidade ganha espaço nas capitais brasileiras, especialmente diante da pressão por soluções mais eficazes para o tratamento de resíduos e redução de emissões de carbono. Recentemente, Fortaleza extinguiu a taxa do lixo, criada na gestão anterior, e agora busca alternativas inovadoras para a área.

Reflexos para a gestão e próximos passos

A movimentação internacional e a inserção de Fortaleza no cenário global já renderam frutos à cidade na última década, como a parceria com a Bloomberg Philanthropies em ações de mobilidade urbana, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

A viagem de Evandro sinaliza a intenção de manter Fortaleza no circuito de cidades inovadoras — uma estratégia que, se bem conduzida, pode reforçar a imagem de uma gestão conectada aos desafios globais e comprometida com soluções de longo prazo.