Lula faz viagem de uma semana ao Japão e ao Vietnã

Para ampliar parcerias comerciais na Ásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca na noite deste sábado (22) para uma viagem ao Japão e ao Vietnã.

A ação é considerada estratégica para diversificar as correntes de negócios com outros países, a fim de reduzir a dependência da China, maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, há intenção de buscar alternativas que protejam o país da guerra comercial travada atualmente entre chineses e americanos, já que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

Veja também PontoPoder Moraes vota para condenar a 14 anos de prisão mulher que pichou estátua do STF PontoPoder STF tem 3 votos para condenar Carla Zambelli por porte ilegal de arma; defesa reclama de julgamento

Lula começa as atividades em agendas que vão de segunda-feira (24) a quinta (27), na capital japonesa, Tóquio. Lá, a tratativa principal é a abertura do mercado japonês para carne bovina brasileira.

Ponto importante na agenda

Durante o período no Japão, mais precisamente na terça-feira (25), o presidente brasileiro terá uma audiência com o imperador Naruhito. Considerada uma visita de "primeira categoria", a mais alta da diplomacia local, esse tipo de encontro ocorre apenas uma vez por ano.

Na quarta (26), Lula terá uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba. Ele também deve participar de um fórum empresarial.

Legenda: Presidente Lula em encontro com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, em reunião do G20, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/G20

Além de tentar avançar na abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, mas sem garantias, o governo tem a expectativa de viabilizar vendas de aeronaves da Embraer.

Sobre as relações

Em 2024, o Japão foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e terceiro maior destino de exportações brasileiras à região, com intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões e superávit de US$ 148 milhões para o Brasil, conforme o Itamaraty.

Brasil e Japão têm 130 anos de relação. Cerca de 211 mil brasileiros vivem no Japão. Já aqui, conforme o Itamaraty, é estimado que morem mais de 2 milhões de descendentes japoneses, o que transforma o Brasil na maior comunidade nipônica fora do Japão.

O que esperar da ida ao Vietnã

Lula deve sair de Tóquio na quinta-feira (27) e seguir para Hanói, capital do Vietnã. Já para a sexta (28) estão previstos encontros com o presidente local, Luong Cuong, e o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chinh.

Segundo o g1, auxiliares de Lula entendem que o Vietnã tem condições de ampliar a corrente comercial com o Brasil, por ser uma economia emergente.

Segundo o Itamaraty, Brasil e Vietnã registraram em 2024 intercâmbio comercial de US$ 7,7 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 415 milhões.

"O Vietnã consolidou-se como o quinto destino global das exportações do agronegócio brasileiro e se destaca como um dos principais produtores mundiais de café, arroz e produtos eletrônicos, setores nos quais há potencial para ampliar a cooperação bilateral", registra o Itamaraty.

Desde o início deste mandato, Lula já recebeu representantes do alto escalão de poder tanto do Vietnã, quanto do Japão.

Viagem também tem objetivos internos

Além de estreitar a relação com os países asiáticos, o presidente Lula também aproveitará o período para se aproximar ainda mais dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Serão eles que definirão as pautas da Câmara, Senado e Congresso pelos próximos dois anos. Também há rumores de que serão discutidas entre os três, possíveis mudanças na equipe ministerial.

Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deixaram os respectivos cargos em fevereiro, também devem integrar a comitiva.