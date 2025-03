Humilhado em campo, futebol brasileiro é prisioneiro de um sistema político fracassado

Poucas vezes, abro espaço na minha coluna para o futebol. Você que chegou aqui pode até estar surpreso com o tema abordado, mas não se engane: o assunto aqui é Política. A goleada imposta pela Argentina à Seleção Brasileira de Futebol nesta terça-feira (4x1) é bem mais que um vexame esportivo. É o retrato de um sistema esgotado, onde o resultado em campo já não importa tanto quanto os acordos de bastidores que definem o comando do futebol nacional. Enquanto a bola rola de forma constrangedora, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reelege por unanimidade Ednaldo Rodrigues como presidente — com o apoio irrestrito das 27 federações estaduais, inclusive a federação cearense.