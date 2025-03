Zambelli rebate Bolsonaro após ser culpada por derrota para Lula: 'Muito peso para as minhas costas'

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) rebateu, nesta terça-feira (25), as acusações de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente responsabilizou a parlamentar por "tirar o mandato" de sua chapa na eleição presidencial de 2022, após ela ter perseguido um apoiador de Lula (PT).

"Não acho justa. Eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas", classificou Zambelli, em entrevista ao blog da Andreia Sadi, no g1.

Bolsonaro atribuiu a derrota à deputada por conta do episódio em que ela sacou uma arma e perseguiu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no bairro Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.

Veja também PontoPoder Veja momento em que Bolsonaro e Alexandre de Moraes ficam frente a frente no julgamento do STF PontoPoder Veja o resumo dos principais pontos do primeiro dia do julgamento no STF dos acusados em trama golpista

"A Carla Zambelli tirou o mandato da gente", disse Bolsonaro ao relembrar o episódio durante participação no podcast Inteligência Ltda. na segunda-feira (24). Para o ex-presidente, os eleitores associaram a atitude à política dele de defender a ampliação do porte de armas, o que teria lhe custado votos.

"Imagina o que é, para a cabeça de uma deputada, ser culpada pela eleição de um país por ter se defendido de quatro homens que me cuspiram, xingaram e empurraram? Eu tinha porte federal e houve um tiro, que achei que tinha pego no policial" Carla Zambelli Deputada federal pelo PL

A parlamentar também fez questão de desabafar nas redes sociais, nesta quarta-feira (25). “Enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Legenda: Deputada Carla Zambelli será julgada pelo STF por porte ilegal de arma Foto: Reprodução

MAIORIA PELA CONDENAÇÃO

No julgamento do episódio, o Supremo Tribunal Federal (STF) contabilizou maioria de votos para condenar Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma. Conforme o g1, a pena estipulada é de 5 anos e 3 meses de prisão.

Até o momento, seis ministros se manifestaram pela condenação: Gilmar Mendes (relator), Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Além da condenação, a maioria dos ministros também votou a favor da cassação do mandato da parlamentar. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte.

Apesar da maioria formada, o processo foi suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que terá até 90 dias para finalizar sua análise.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil