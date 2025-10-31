Diário do Nordeste
Montagem mostra à esquerda o traficante

País

Quem é "Fofão", traficante do PCC que estaria envolvido na morte de ex-delegado em SP

"Fofão" teria conhecimento de todo o plano do assassinato

Redação 21 de Setembro de 2025
Miguel Uribe

Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP 28 de Agosto de 2025
Granadas dentro de sacola e caixa apreendidos pela polícia militar com suspeito que também portava revólver

Segurança

Homem de 21 anos é preso com sete granadas de uso exclusivo do Exército, em Fortaleza

Esquadrão antibomba do Bope foi acionado para local da apreensão, no bairro Vicente Pinzon

Redação 16 de Julho de 2025
Carla Zambelli é acusada no STF pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso ostensivo de armamento, ela está em julgamento

PontoPoder

Zambelli rebate Bolsonaro após ser culpada por derrota para Lula: 'Muito peso para as minhas costas'

Ex-presidente atribuiu resultado à deputada por conta do episódio em que ela sacou uma arma e perseguiu um apoiador do petista na véspera do segundo turno

Redação e Estadão Conteúdo 25 de Março de 2025
PontoPoder

STF tem 3 votos para condenar Carla Zambelli por porte ilegal de arma; defesa reclama de julgamento

Relator do caso, Gilmar Mendes deu o primeiro voto e sugeriu uma pena de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto

Redação e Estadão Conteúdo 21 de Março de 2025
Imagem da deputada Carla Zambelli apontando arma de fogo para homem em São Paulo para ilustrar matéria sobre seu julgamento no STF

PontoPoder

Carla Zambelli será julgada pelo STF por porte ilegal de arma de fogo

O julgamento será entre os dias 21 e 28 de março, em plenário virtual

Estadão Conteúdo, Redação 11 de Março de 2025
Arma foi localizada com a ajuda de mergulhadores do Corpo de Bombeiros

Segurança

Homem é preso após fugir de bicicleta em direção à praia e jogar pistola no mar na Barra do Ceará, em Fortaleza

Homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo

Redação 26 de Dezembro de 2024
foto de material ilícito apreendido

Segurança

Homem e mulher são presos no Castelão com duas armas e drogas

Dupla atirou nos agentes durante a ação, segundo a Polícia Militar

Redação 14 de Setembro de 2024
Homem foi preso no bairro Luciano Cavalcante

Segurança

CAC é preso após ameaçar homem com pistola durante discussão em Fortaleza; veja

Suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Redação 03 de Setembro de 2024
Humorista Nego Di e a influenciadora Gabi Sousa foram presos por diferentes crimes

Zoeira

Esposa de Nego Di ironiza pessoas que celebraram prisão do casal: 'É isso que te faz feliz?'

Gabriela Sousa foi presa por porte de arma de uso restrito, enquanto o humorista foi preso por estelionato

Redação 14 de Julho de 2024
