Homem é preso após fugir de bicicleta em direção à praia e jogar pistola no mar na Barra do Ceará, em Fortaleza

Um homem foi preso, na tarde dessa quarta-feira (25), após fugir de uma abordagem policial em direção à praia e jogar uma pistola no mar, próximo a uma jangada, na Barra do Ceará, em Fortaleza. A arma foi localizada com a ajuda de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE)

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, que trafegava em uma bicicleta, realizou uma manobra brusca e atravessou a Avenida Vila do Mar de forma arriscada, ao notar a presença dos agentes.

Então, ele seguiu para a faixa de areia a pé e descartou a pistola na praia, sendo alcançado pelos policiais na sequência. Na busca pessoal, os agentes encontraram em seu bolso um carregador de pistola Glock calibre .380, com 14 munições intactas.

Ao ser questionado sobre o objeto jogado ao mar, o homem confessou que se tratava de uma pistola Glock G25, carregada com outro equipamento. A arma estava com 15 munições.

Então, o suspeito foi preso em flagrante e foi conduzido ao 10º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.