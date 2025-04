Estudante acusa professor de assédio durante aula em Fortaleza

Uma aluna da escola Professor Aloysio Barros Leal, no bairro Barroso, em Fortaleza, acusa um professor de assédio sexual. A Secretaria da Educação (Seduc) afastou o profissional das atividades após a denúncia.

De acordo com o relato enviado pela jovem à equipe do Diário do Nordeste, o ato teria acontecido durante aula no turno da manhã de segunda-feira (7). Dentro da sala de aula e na presença de outros colegas, a estudante se dirigiu ao educador e ofereceu a compra de uma blusa customizada de uma série do ensino médio. De acordo com ela, o professor reproduziu - com gestos sexualizados - a maneira como a jovem iria tirar a blusa.

O professor então teria dito que só compraria o referido item - por até R$ 500 ou mais - se a estudante "estivesse junto com a blusa" e que pagaria pelo objeto dependendo dos "agrados" que ela pudesse fazer para ele. Ao fim da aula, o docente apontou para ela e piscou dizendo que depois iria resolver o assunto "a sós".

Conforme a Seduc, foi aberto procedimento de sindicância para "apurar os fatos relacionados ao suposto assédio sexual, dentro da legalidade, com a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório. Também fica assegurada a proteção ao sigilo individual das partes envolvidas".

Com a denúncia, alunos da escola se mobilizaram e realizam um protesto, na manhã desta quarta-feira (9), pois afirmam que o caso não seria isolado. Outra estudante procurada pela reportagem afirma que existe um "ambiente de assédio".

Família registra boletim de ocorrência

A mãe da jovem vítima do assédio afirma que a estudante está "muito revoltada" com a situação, que algo dessa natureza nunca tinha acontecido antes com ela. A família decidiu fazer um Boletim de Ocorrência contra o professor.

Em nota, a Seduc disse também repudiar todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar, e orienta que denúncias do tipo sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155. "Para garantir a preservação do espaço escolar, o profissional foi afastado", disse a pasta.

Leia a nota da Seduc, na íntegra:

A Secretaria da Educação (Seduc) repudia todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar. A Secretaria orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais. Para garantir a preservação do espaço escolar, o profissional foi afastado.

Foi aberto procedimento de sindicância para apurar os fatos relacionados ao suposto assédio sexual, dentro da legalidade, com a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório. Também fica assegurada a proteção ao sigilo individual das partes envolvidas.

Desde o momento das denúncias, a Seduc, em conjunto com a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), adotou todas as providências necessárias para que a apuração seja feita de maneira eficiente e dentro da legalidade.