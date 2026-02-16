Intervenção policial em Barreira (CE) termina com quatro mortos e um preso

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na morte de quatro suspeitos na localidade de Córrego, no município de Barreira, por volta das 17h45 de domingo (15). A informação foi divulgada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, nas redes sociais, e confirmada pela assessoria de imprensa da corporação.

De acordo com a PMCE, o grupo foi lesionado após confronto armado. Um quinto suspeito, um homem de 35 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi preso. No local, foram apreendidas quatro armas de fogo e diversas munições, intactas e deflagradas.

Acabo de ser informado pelo nosso Sec de Segurança que, numa intervenção policial em Barreira, quatro oponentes foram mortos. Muitas armas e munição apreendidas. Nenhum dos nossos policiais do BEPI e Força Tática envolvidos na operação ficou ferido. 🚔 — chagas vieira (@chagasvieira) February 15, 2026

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após informações de que indivíduos armados estariam reunidos em um bar da região, com som automotivo em volume elevado, efetuando disparos com armas curtas e longas.

Equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), com apoio da Força Tática, deslocaram-se ao endereço indicado e, durante a abordagem, os agentes foram recebidos a tiros por vários suspeitos, inclusive dois em uma motocicleta. “Diante da agressão, houve revide proporcional a fim de garantir a legítima defesa”, informou a corporação.

Após o confronto, os quatro homens baleados foram socorridos para o hospital mais próximo, onde os óbitos foram constatados pelo médico plantonista.

Um quinto homem, de 35 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar em Fortaleza, vítima de disparo de arma de fogo. Ele foi identificado pela composição policial como um dos suspeitos que participou do confronto em Barreira.

“Após consulta aos sistemas, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça pelo crime de homicídio. Ele permaneceu sob escolta policial”, informou a PMCE.

Durante as diligências, os policiais apreenderam:

Armas

Espingarda calibre 12, com numeração suprimida;

Pistola calibre .40, com numeração suprimida, e três carregadores;

Dois revólveres calibre .38, com numeração suprimida.

Munições

Calibre .40: 11 munições intactas e cinco estojos deflagrados;

Calibre .38: três munições intactas e seis estojos deflagrados;

Calibre 12: um estojo intacto e um deflagrado.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Baturité, onde foi instaurado o inquérito policial.