Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ataque em lanchonete: acusado de balear desafeto na frente da esposa deve sentar no banco dos réus

O crime aconteceu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
parede branca fachada do forum clovis bevilaqua.
Legenda: A decisão proferida no início deste mês de fevereiro foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico.
Foto: Divulgação/TJCE.

O acusado de tentar matar um desafeto enquanto a vítima lanchava com a esposa deve sentar no banco dos réus. O colegiado de juízes da 6ª Vara do Júri decidiu pronunciar Carlos Ronaldo de Sousa pela tentativa de homicídio triplamente qualificada.

A decisão proferida no início deste mês de fevereiro foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e prevê que Carlos Ronaldo também responda por integrar organização criminosa, sendo apontado à época do crime como recente membro da facção carioca Comando Vermelho (CV).

As investigações indicam que o ataque foi motivado por desavenças entre o réu e a vítima, relacionadas à disputa de território entre a facção Comando Vermelho (CV), "dominante na localidade onde ocorreram os fatos, e a facção Guardiões do Estado (GDE), à qual o réu teria passado a integrar, evidenciando a possível vinculação do acusado à dinâmica de grupos criminosos atuantes nesta Capital", conforme a acusação.

Veja também

teaser image
Segurança

Acusado de mandar matar advogado e personal no Ceará é morto em ação da Polícia Civil em São Paulo

teaser image
Segurança

Estado do Ceará é condenado a pagar R$ 250 mil a família de vítima de chacina atribuída a PMs

A vítima, de identidade preservada, foi alvejada diversas vezes e socorrida com vida ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Os magistrados decidiram que o réu deve permanecer preso para garantir a ordem pública, pontuando que "a tentativa de homicídio contra a vítima foi perpetrada em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, o que revela a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente".

A defesa do réu não foi localizada pela reportagem.

CONFLITO NO VICENTE PINZÓN

De acordo com a acusação, na tarde do dia 23 de julho de 2025, por volta das 17h30, a vítima estava acompanhada da esposa em uma lanchonete no bairro Vicente Pinzón. 

Carlos Ronaldo e outros suspeitos não identificados teriam se aproximado do casal e desembarcaram do veículo já efetuando os disparos contra o homem "que não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade".

O sobrevivente foi socorrido e disse aos policiais que reconhecia o rosto do autor dos disparos e que vinha recebendo ameaças por meio de um perfil nas redes sociais com nome de 'Explana'.

"A vítima afirmou que, ao tentar se evadir para preservar a própria integridade física, acabou caindo ao solo, ocasião em que o réu Carlos Ronaldo teria efetuado novos disparos contra si, evadindo-se, em seguida, no mesmo veículo"

Há também nos documentos que a reportagem teve acesso que o sobrevivente "informou, ainda, que reconheceu o acusado por já o conhecera anteriormente, relatando a existência de desavenças decorrentes de disputa territorial, bem como que o réu teria se desligado da facção Guardiões do Estado (GDE) e passado a integrar organização criminosa rival, supostamente atuando para indivíduo conhecido por “Bicho Feio”, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no bairro Vicente Pinzón".

Para os juízes, as provas revelam a presença de indícios suficientes em desfavor do acusado e o crime conexo (integrar organização criminosa) deve ser submetido à apreciação dos jurados.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
parede branca fachada do forum clovis bevilaqua.
Segurança

Ataque em lanchonete: acusado de balear desafeto na frente da esposa deve sentar no banco dos réus

O crime aconteceu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Redação
Há 1 hora
policiais farda dhpp.
Segurança

Homem é linchado no Aterro da Praia de Iracema

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Fachada da Delegacia de Boa Viagem
Segurança

Dois adolescentes morrem em acidente de moto ao voltarem da escola no interior do CE

Um terceiro jovem ficou ferido e está internado; o trio estava em uma mesma motocicleta que bateu de frente com um carro.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
ana vitima roupa branca foto verde fundo arvore.
Segurança

Influenciadora estudante de Biomedicina é vítima de feminicídio no Interior do Ceará

O suspeito pelo crime é o ex-namorado da mulher.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
acidente carro branco bombeiros policiais.
Segurança

Pai, mãe e filho de 2 anos cearenses morrem em acidente na Paraíba

Duas amigas da família também faleceram.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
drogas logo prf apreensao fortaleza.
Segurança

Motorista de app é preso em flagrante com lança-perfume e cocaína, em Caucaia

Suspeito estava acompanhado da filha de 13 anos.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
cinturao das aguas vista area.
Segurança

Estado deve indenizar mãe de criança que morreu afogada em obra do Cinturão das Águas

A decisão a favor da família foi mantida em 2º Grau pelo TJCE.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
policia militar viatura.
Segurança

Após reviravolta no processo, PMs acusados por torturar adolescente são absolvidos no Ceará

A suposta vítima apresentou uma nova versão na Justiça.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Foto das garrafas de bebidas apreendidas no CE as vésperas do Carnaval.
Segurança

Mais de 20 mil garrafas de bebida alcoólica ilegal são apreendidas em Penaforte antes do Carnaval

Segundo a Sefaz, a carga foi avaliada em R$ 412,8 mil.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Policiais do BEPI COTAR, em uniforme camuflado e armados, posicionados ao lado de viatura da Polícia Militar durante operação noturna.
Segurança

Trio armado é morto durante intervenção policial em Ibiapina

Os suspeitos teriam recebido os policias militares a tiros, segundo a polícia.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do posto de saúde Edmar Fujita com movimentação intensa no local e presença de viaturas da PM.
Segurança

Acusados de triplo homicídio dentro de posto de saúde em Fortaleza são condenados a 284 anos

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última quinta-feira (12) e terminou na madrugada dessa sexta-feira (13).

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, com duas pessoas de costas caminhando em direção a portaria do prédio.
Segurança

PMs acusados de invadir casa e extorquir jovem de 19 anos no Ceará são absolvidos

A decisão foi proferida nessa quinta-feira (12), em sessão do Conselho Permanente da Vara da Auditoria Militar.

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026
Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia
Segurança

Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia

Durante operação, foram encontrados aproximadamente 330 pés de cannabis.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagens de câmeras de segurança mostrando uma visualização noturna de um ambiente externo com presença de veículos, árvores e uma pessoa puxando um cachorro do lado direito
Segurança

Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressões em Itaitinga

Segundo relato da vítima, ela foi agredida dentro do veículo pela companheira e saltou ao ver um posto da PRF.

Paulo Roberto Maciel*
13 de Fevereiro de 2026
cena local do crime espelho pedaço arrancado, casa, pericia.
Segurança

Corte na garganta e pena mínima: homem é condenado a 6 anos de prisão por morte de parceiro

O promotor do MPCE recorreu quanto à dosimetria da pena.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto da fachada do Hospital São José, em Fortaleza.
Segurança

Tentativa de fuga em hospital termina com disparo acidental em Fortaleza

O interno foi contido por policiais penais ainda no estacionamento da unidade.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Foto de câmera de segurança noturna mostrando dois policiais armados com pistolas, um deles com capacete, em uma rua escura com uma motocicleta estacionada ao fundo. Imagem usada em matéria sobre atentado contra vereadora do Rio Grande do Norte.
Segurança

Dois policiais militares do Ceará são presos por atentado contra vereadora do RN

O crime ocorreu em 6 de outubro de 2025; veja vídeo.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
montagem fotos mulher morta dentro de onibus, pms na ocorrencia, via publica, moto, pessoas olhando a cena.
Segurança

Chefe do CV é condenado a 42 anos de prisão por mandar matar mulher com transtorno mental

A vítima foi executada quando subia em um ônibus, em Fortaleza.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma rua à noite com várias pessoas, incluindo uma mulher de vestido amarelo e outras em grupos, com alguns indivíduos ao lado de uma moto.
Segurança

Bebê de 1 ano e 6 meses morre baleado em atentado no Interior do CE

Suspeitos tinham como alvo um homem com passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Fevereiro de 2026
dezenas de pessoas em frente a casa onde aconteceu chacina de quiterianopolis.
Segurança

Estado do Ceará é condenado a pagar R$ 250 mil a família de vítima de chacina atribuída a PMs

Justiça apontou falha no controle de armas do Estado e uso de viatura durante a prática do crime.

Redação
12 de Fevereiro de 2026