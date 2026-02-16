Homem é detido após filmar policiais sendo atingidos por goma em Aracati

Um homem foi detido após filmar uma brincadeira inusitada numa festa de Carnaval em Aracati, no litoral leste do Ceará, no último domingo (15). Durante um mela-mela, um homem espalhou dois sacos de goma sobre os brincantes, mas o material também atingiu policiais militares que patrulhavam o local.

O amigo, então, decidiu filmar o jovem de abadá enquanto ele abria as embalagens para a câmera e caminhava até o meio da aglomeração. Em seguida, ele ergueu os braços e girou a farinha para cobrir a multidão. Porém, o vento soprou a goma sobre uma guarnição policial que rondava a festa.

ERRAMOS (Atualização feita no dia 17 de fevereiro às 7h26): Na primeira versão desta matéria, o Diário do Nordeste informou que um homem havia sido detido após atingir policiais com goma durante o Carnaval. No entanto, o homem que foi detido foi o amigo deste primeiro, que filmou a situação e foi autuado pelos policiais em seguida.

Cerca de oito agentes de segurança, com a farda do Comando Tático Motorizado (Cotam), ficaram cobertos pelo material branco. Eles se aproximam do jovem que filmou o ocorrido, identificado como Yoram Sebastian, e cobram esclarecimentos.

Horas depois, Yoram publicou um vídeo em que aparece algemado e pede desculpas à corporação. Ele se apresentou como o amigo que comprou as gomas e também gravou o vídeo do ocorrido.

“Passando para me retratar e pedir desculpa a toda a Polícia do Estado do Ceará, Cotam, BPMA. Não foi intencional, mas infelizmente aconteceu. Desculpa pelo ocorrido”, disse, afirmando que “os polícias foram bem educados e não fizeram nada”.

Já neste domingo, em nova postagem, ele reforçou que a ação foi uma brincadeira e que em nenhum momento tiveram a intenção de sujar os policiais.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou apenas que "uma equipe da 1ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 30º BPM) conduziu à delegacia um homem de 27 anos por desobediência e desacato, por volta de 0h15 desta segunda-feira (16), na Rua Visconde Jaguaribe", em Aracati.