Homem é detido após filmar policiais sendo atingidos por goma em Aracati

Folião fez brincadeira no meio da multidão e sujou agentes; amigo filmou e foi preso.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:26, em 17 de Fevereiro de 2026)
Segurança
Montagem de dois prints de um vídeo. À esquerda, um homem joga um saco de goma para cima e poeira cobre multidão no carnaval. À direita, policiais militares cercam o jovem cobrando explicações.
Legenda: Homem jogou pó para cima e vento soprou sobre policiais que rondavam o local.
Foto: Reprodução/Yoram Sebastian.

Um homem foi detido após filmar uma brincadeira inusitada numa festa de Carnaval em Aracati, no litoral leste do Ceará, no último domingo (15). Durante um mela-mela, um homem espalhou dois sacos de goma sobre os brincantes, mas o material também atingiu policiais militares que patrulhavam o local.

O amigo, então, decidiu filmar o jovem de abadá enquanto ele abria as embalagens para a câmera e caminhava até o meio da aglomeração. Em seguida, ele ergueu os braços e girou a farinha para cobrir a multidão. Porém, o vento soprou a goma sobre uma guarnição policial que rondava a festa. 

ERRAMOS (Atualização feita no dia 17 de fevereiro às 7h26):  Na primeira versão desta matéria, o Diário do Nordeste informou que um homem havia sido detido após atingir policiais com goma durante o Carnaval. No entanto, o homem que foi detido foi o amigo deste primeiro, que filmou a situação e foi autuado pelos policiais em seguida.

Cerca de oito agentes de segurança, com a farda do Comando Tático Motorizado (Cotam), ficaram cobertos pelo material branco. Eles se aproximam do jovem que filmou o ocorrido, identificado como Yoram Sebastian, e cobram esclarecimentos.

Horas depois, Yoram publicou um vídeo em que aparece algemado e pede desculpas à corporação. Ele se apresentou como o amigo que comprou as gomas e também gravou o vídeo do ocorrido.

“Passando para me retratar e pedir desculpa a toda a Polícia do Estado do Ceará, Cotam, BPMA. Não foi intencional, mas infelizmente aconteceu. Desculpa pelo ocorrido”, disse, afirmando que “os polícias foram bem educados e não fizeram nada”.

Já neste domingo, em nova postagem, ele reforçou que a ação foi uma brincadeira e que em nenhum momento tiveram a intenção de sujar os policiais.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou apenas que "uma equipe da 1ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 30º BPM) conduziu à delegacia um homem de 27 anos por desobediência e desacato, por volta de 0h15 desta segunda-feira (16), na Rua Visconde Jaguaribe", em Aracati.

