Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vereador acusado de integrar organização criminosa é preso por agredir esposa, em Canindé (CE)

A Justiça decidiu soltar o suspeito horas após o flagrante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:36)
Segurança
mulher maos posicao de defesa agressor, imagem reflexo.
Legenda: O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (17).
Foto: Shutterstock

A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante o vereador Francisco Geovane Gonçalves (Solidariedade), de 42 anos. A captura aconteceu na madrugada desta terça-feira (17), quando o homem supostamente agrediu fisicamente a própria companheira. Horas depois, o suspeito passou por audiência de custódia e a Justiça determinou a soltura.

O caso foi registrado no bairro Alto Guaramiranga, em Canindé, cidade pela qual Geovane é vereador. O casal estava na própria residência quando começou a discussão. A defesa do político não foi localizada pela reportagem.

“O indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde foi autuado por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Agora, ele está à disposição da Justiça”, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

francisco geovane foto sorrindo terno azul.
Legenda: Francisco Geovane deve ser solto a qualquer momento.
Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Canindé.

De acordo com o advogado Euclides Maia, a audiência de custódia aconteceu no 3º Núcleo de Quixadá, e a Justiça concedeu a liberdade do vereador.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o vereador está proibido de manter contato com a vítima, de frequentar bares, festas e boates e de se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias.

Veja nota completa da defesa:

"Diante das informações que vêm sendo divulgadas, a defesa vem a público se manifestar com serenidade e responsabilidade.

Na madrugada mencionada, houve uma discussão conjugal entre o Vereador Geovane Gonçalves e sua companheira, situação infelizmente vivenciada por muitos casais em momentos de tensão. A intervenção policial ocorreu após terceiros acionarem as autoridades, o que compreendo como um gesto de preocupação.

Confiamos plenamente na apuração dos fatos pelas instituições competentes, o vereador se coloca à disposição para todos os esclarecimentos necessários.

Reafirmamos o respeito à esposa, à sua dignidade e à sua autonomia, bem como às políticas públicas destinadas à proteção das mulheres. Trata-se de um tema sério, que deve ser tratado com responsabilidade e sem precipitações.

Este é um momento delicado para a família, e estamos buscando conduzi-lo com maturidade, diálogo e discrição.

Peço respeito à intimidade de todos os envolvidos e serenidade na divulgação de informações, para que os fatos sejam compreendidos dentro do contexto adequado.

O Juiz Robert Maycon concedeu a Liberdade do Vereador Geovane Gonçalves, ouviu os argumentos da Defesa Técnica e com parecer favorável do MP. aguardando ser expedido Alvará de Soltura. Permaneço confiante de que a verdade será devidamente esclarecida".

ALVO DE OPERAÇÃO DO MP

No fim do ano passado, o Diário do Nordeste noticiou que o político foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Canindé.

No último mês de novembro, os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiram prorrogar por mais 180 dias o afastamento do político das suas funções.

Além do vereador, o MP denunciou o empresário Maurício Gomes Coelho, conhecido como "MK", um homem apontado como chefe da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), Francisco Flavio Silva Ferreira, o "Bozinho" e outras 15 pessoas.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
mulher maos posicao de defesa agressor, imagem reflexo.
Segurança

Vereador acusado de integrar organização criminosa é preso por agredir esposa, em Canindé (CE)

A Justiça decidiu soltar o suspeito horas após o flagrante.

Redação
Há 15 minutos
policiais militares de costas arvores, viatura.
Segurança

Grupo é preso em Maranguape após torturar homem por 3 dias e tentar sacar dinheiro da vítima

Os seis suspeitos já tinham antecedentes criminais.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
imagens sequestro negociacao em andamento casa verde rua publica, policiais.
Segurança

Colombiano suspeito de manter filho bebê em cárcere é preso no Ceará

Os policiais negociaram a entrega da criança.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
delegacia juazeiro do norte carro viatura predio.
Segurança

Chefe do CV no Cariri é preso usando nome falso enquanto recebia atendimento médico

O suspeito estava em posse de documento com identidade falsa.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Homem não teve a identidade divulgada.
Segurança

Homem foragido por homicídio no RJ é preso em ônibus no Ceará

O acusado foi preso quando se deslocava para a cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
tres pessoas, dois homens e uma mulher vitima andando na rua.
Segurança

Pauladas na cabeça e corpo coberto por folhas: estudante mata madrasta a mando de facção no Ceará

O adolescente participou do 'tribunal do crime'.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem de dois prints de um vídeo. À esquerda, um homem joga um saco de goma para cima e poeira cobre multidão no carnaval. À direita, policiais militares cercam o jovem cobrando explicações.
Segurança

Homem é detido após filmar policiais sendo atingidos por goma em Aracati

Folião fez brincadeira no meio da multidão e sujou agentes; amigo filmou e foi preso.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Dois policiais posicionados ao lado de duas pessoas presas, ambas desfocadas, em frente a uma viatura da PRF e uma viatura da Polícia Militar.
Segurança

Dois foragidos do Rio Grande do Norte são presos em Icó durante Operação Carnaval 2026

Na operação, os agentes recuperaram um veículo roubado e apreenderam três aparelhos celulares e R$ 3.391,65 em espécie.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
homem preso conduzido por dois policiais à paisana.
Segurança

Policiais disfarçados prendem suspeito de homicídio em Carnaval, no Ceará

Homem teria cometido o crime por dívida de drogas em novembro do ano passado.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Capô de uma viatura da Polícia Militar do COTAR (Comando Tático Rural) com o brasão e a inscrição “BP COTAR”, exibindo armas apreendidas — dois revólveres, uma pistola, um rifle, carregadores e munições — organizadas sobre o veículo durante a noite.
Segurança

Intervenção policial em Barreira (CE) termina com quatro mortos e um preso

Caso aconteceu no final da tarde de domingo (15), após denúncia.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
parede branca fachada do forum clovis bevilaqua.
Segurança

Ataque em lanchonete: acusado de balear desafeto na frente da esposa deve sentar no banco dos réus

O crime aconteceu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
policiais farda dhpp.
Segurança

Homem é linchado no Aterro da Praia de Iracema

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Fachada da Delegacia de Boa Viagem
Segurança

Dois adolescentes morrem em acidente de moto ao voltarem da escola no interior do CE

Um terceiro jovem ficou ferido e está internado; o trio estava em uma mesma motocicleta que bateu de frente com um carro.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
ana vitima roupa branca foto verde fundo arvore.
Segurança

Influenciadora estudante de Biomedicina é vítima de feminicídio no Interior do Ceará

O suspeito pelo crime é o ex-namorado da mulher.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
acidente carro branco bombeiros policiais.
Segurança

Pai, mãe e filho de 2 anos cearenses morrem em acidente na Paraíba

Duas amigas da família também faleceram.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
drogas logo prf apreensao fortaleza.
Segurança

Motorista de app é preso em flagrante com lança-perfume e cocaína, em Caucaia

Suspeito estava acompanhado da filha de 13 anos.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
cinturao das aguas vista area.
Segurança

Estado deve indenizar mãe de criança que morreu afogada em obra do Cinturão das Águas

A decisão a favor da família foi mantida em 2º Grau pelo TJCE.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
policia militar viatura.
Segurança

Após reviravolta no processo, PMs acusados por torturar adolescente são absolvidos no Ceará

A suposta vítima apresentou uma nova versão na Justiça.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Foto das garrafas de bebidas apreendidas no CE as vésperas do Carnaval.
Segurança

Mais de 20 mil garrafas de bebida alcoólica ilegal são apreendidas em Penaforte antes do Carnaval

Segundo a Sefaz, a carga foi avaliada em R$ 412,8 mil.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Policiais do BEPI COTAR, em uniforme camuflado e armados, posicionados ao lado de viatura da Polícia Militar durante operação noturna.
Segurança

Trio armado é morto durante intervenção policial em Ibiapina

Os suspeitos teriam recebido os policias militares a tiros, segundo a polícia.

Redação
13 de Fevereiro de 2026