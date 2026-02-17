Vereador acusado de integrar organização criminosa é preso por agredir esposa, em Canindé (CE)

A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante o vereador Francisco Geovane Gonçalves (Solidariedade), de 42 anos. A captura aconteceu na madrugada desta terça-feira (17), quando o homem supostamente agrediu fisicamente a própria companheira. Horas depois, o suspeito passou por audiência de custódia e a Justiça determinou a soltura.

O caso foi registrado no bairro Alto Guaramiranga, em Canindé, cidade pela qual Geovane é vereador. O casal estava na própria residência quando começou a discussão. A defesa do político não foi localizada pela reportagem.

“O indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde foi autuado por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Agora, ele está à disposição da Justiça”, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Legenda: Francisco Geovane deve ser solto a qualquer momento. Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Canindé.

De acordo com o advogado Euclides Maia, a audiência de custódia aconteceu no 3º Núcleo de Quixadá, e a Justiça concedeu a liberdade do vereador.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o vereador está proibido de manter contato com a vítima, de frequentar bares, festas e boates e de se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias.

Veja nota completa da defesa:

"Diante das informações que vêm sendo divulgadas, a defesa vem a público se manifestar com serenidade e responsabilidade.

Na madrugada mencionada, houve uma discussão conjugal entre o Vereador Geovane Gonçalves e sua companheira, situação infelizmente vivenciada por muitos casais em momentos de tensão. A intervenção policial ocorreu após terceiros acionarem as autoridades, o que compreendo como um gesto de preocupação.

Confiamos plenamente na apuração dos fatos pelas instituições competentes, o vereador se coloca à disposição para todos os esclarecimentos necessários.

Reafirmamos o respeito à esposa, à sua dignidade e à sua autonomia, bem como às políticas públicas destinadas à proteção das mulheres. Trata-se de um tema sério, que deve ser tratado com responsabilidade e sem precipitações.

Este é um momento delicado para a família, e estamos buscando conduzi-lo com maturidade, diálogo e discrição.

Peço respeito à intimidade de todos os envolvidos e serenidade na divulgação de informações, para que os fatos sejam compreendidos dentro do contexto adequado.

O Juiz Robert Maycon concedeu a Liberdade do Vereador Geovane Gonçalves, ouviu os argumentos da Defesa Técnica e com parecer favorável do MP. aguardando ser expedido Alvará de Soltura. Permaneço confiante de que a verdade será devidamente esclarecida".

ALVO DE OPERAÇÃO DO MP

No fim do ano passado, o Diário do Nordeste noticiou que o político foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Canindé.

No último mês de novembro, os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiram prorrogar por mais 180 dias o afastamento do político das suas funções.

Além do vereador, o MP denunciou o empresário Maurício Gomes Coelho, conhecido como "MK", um homem apontado como chefe da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), Francisco Flavio Silva Ferreira, o "Bozinho" e outras 15 pessoas.