Homem em situação de rua é espancado na Praia de Iracema
A vítima não corre risco, segundo a SSPDS.
Um homem em situação de rua foi agredido com tapas e chutes nessa terça-feira (17), no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. A agressão foi registrado por câmeras de monitoramento.
Nas imagens, o suspeito se aproxima, conversa por alguns segundos com a vítima, que está acompanhada de outro homem, e então começa as agressões.
Em menos de um minuto, o agressor desferiu seis tapas e quatro chutes, a maioria na região da cabeça. O outro homem sai assustado.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.
O homem agredido não corre riscos, segundo a pasta. A vítima não foi identificada formalmente.
O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
SEGUNDO CASO NO BAIRRO
Há três dias, no último domingo (15), um homem foi linchado e morto no bairro Praia de Iracema. O corpo da vítima, que não foi identificada, foi encontrado por populares no aterro.
A SSPDS confirmou a ocorrência e disse que o homem “foi lesionado por um objeto contundente e 'foi a óbito' em via pública”.
Policiais militares, civis e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local.