Homem em situação de rua é espancado na Praia de Iracema

Um homem em situação de rua foi agredido com tapas e chutes nessa terça-feira (17), no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. A agressão foi registrado por câmeras de monitoramento.

Nas imagens, o suspeito se aproxima, conversa por alguns segundos com a vítima, que está acompanhada de outro homem, e então começa as agressões.

Em menos de um minuto, o agressor desferiu seis tapas e quatro chutes, a maioria na região da cabeça. O outro homem sai assustado.

Veja também Segurança Justiça decreta prisão de suspeito de feminicídio de influenciadora em Itapipoca (CE) Segurança Carnaval 2026 foi o menos violento dos últimos 17 anos no Ceará, anuncia governador Segurança Ex-presidente de torcida do Ferroviário é morto pelo ex-marido da namorada; alvo era a mulher

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.

O homem agredido não corre riscos, segundo a pasta. A vítima não foi identificada formalmente.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

SEGUNDO CASO NO BAIRRO

Há três dias, no último domingo (15), um homem foi linchado e morto no bairro Praia de Iracema. O corpo da vítima, que não foi identificada, foi encontrado por populares no aterro.

A SSPDS confirmou a ocorrência e disse que o homem “foi lesionado por um objeto contundente e 'foi a óbito' em via pública”.

Policiais militares, civis e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local.