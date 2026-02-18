Diário do Nordeste
Carnaval 2026 foi o menos violento dos últimos 17 anos no Ceará, anuncia governador

Segundo a Secretaria da Segurança, houve redução nos índices de homicídios, crimes sexuais, furtos e roubos nos cinco dias de feriadão.

(Atualizado às 13:49)
Segurança
Policiais militares em torre da Prefeitura de Fortaleza durante evento público.
Legenda: Foram mais de 9.300 agentes de segurança trabalhando durante a Operação Carnaval.
Foto: Kid Júnior.

O Carnaval de 2026 no Ceará foi o menos violento dos últimos 17 anos, segundo anunciou o Governo do Ceará em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18). Conforme balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), houve redução nos índices de homicídios, crimes sexuais, furtos e roubos nos cinco dias de feriadão, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) não registrou afogamentos fatais. 

Entre as 18h da última sexta-feira (13) e as 5h59 desta quarta, foram registrados em todo o Estado 24 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), o que representa uma redução de 33,33% em relação à igual período carnavalesco do ano passado, quando ocorreram 36 homicídios, conforme o levantamento. Os CVLIs englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

As ocorrências de roubos (Crimes Violentos contra o Patrimônio) foram as que apresentaram uma maior redução em relação ao Carnaval passado: o número caiu de 321 para 133, uma variação de 58,57%. Já os furtos no Carnaval 2026 caíram 39,65%, saindo de 850 ocorrências em 2025 para 513 neste ano.

Sobre os crimes sexuais, que englobam importunação, assédio, abuso, estupro, entre outros, a SSPDS afirmou que esses tipos de ocorrências apresentaram uma redução de 40% em relação ao último Carnaval. 

“Fruto do planejamento, ação e organização", definiu o governo Elmano de Freitas, durante o anúncio dos resultados da Operação Carnaval 2026. Conforme o chefe do Executivo estadual, a redução da violência no período se deu graças às "Forças de Segurança atuando de maneira firme, presente, de forma organizada". 

"As Forças de Segurança atuaram em um Carnaval com muita gente brincando, com muita gente se divertindo e mais de 9.300 homens e mulheres trabalhando para garantir segurança [...]. Quero agradecer aos nossos prefeitos, às guardas municipais, mas, acima de tudo, agradecer a todos os profissionais que atuaram e continuam a atuar no estado do Ceará para garantir paz e tranquilidade", pontuou. 

Elmano já havia publicado em suas redes sociais que o Estado teve um "dos menores índices de violência da história". 

.

A força-tarefa de Carnaval teve, ao todo, diariamente, 7.659 policiais militares, 326 policiais civis, 739 bombeiros militares e 112 profissionais da Pefoce, além 480 trabalhadores da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), 47 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e 17 da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS. 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Apesar da redução de alguns índices, o período de folia foi violento para as mulheres no Estado. Nos últimos dias, o Diário do Nordeste publicou casos de violência doméstica, um feminicídio e tentativa de feminicídio.

A influenciadora Ana Karolina de Sousa Silva foi assassinada em Itapipoca, no último sábado (14). O ex-namorado da vítima, Anderson Renan Magalhães Freitas, é o principal suspeito do assassinato.

De acordo com as investigações, na manhã daquele dia, a vítima retornava de uma festa em Paracuru e, ao adentrar na própria residência, já se deparou com Anderson. A vítima, de 31 anos, foi assassinada com aproximadamente 20 golpes de arma branca.

Outros casos de violência contra a mulher foram registrados em Ubajara, onde um médico invadiu uma festa de Carnaval e agrediu a ex-namorada, e Canindé (neste, um vereador foi preso por agredir a esposa), mas, horas depois, o suspeito foi solto em audiência de custódia. 

