Dois foragidos do Rio Grande do Norte são presos em Icó durante Operação Carnaval 2026

Durante a Operação Carnaval 2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prenderam dois homens dois homens com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A abordagem ocorreu em Icó, por volta das 8h40 da última sexta-feira (13).

A mobilização teve início às 7h30, após policiais rodoviários federais serem informados sobre um veículo Fiat Toro branco que estaria transitando na região sob suspeita de adulteração de identificadores.

Em seguida, a equipe se deslocou para um ponto estratégico e solicitou o apoio da PMCE para a interceptação.

Veículo recuperado e materiais apreendidos

Dois homens, de 31 e 23 anos, ambos naturais do Rio Grande do Norte, estavam no interior do veículo abordado.

Ao fiscalizarem a caminhonete, os agentes detectaram que a placa ostentada não correspondia à original.

"A utilização de placa divergente reforçou a suspeita de clonagem, configurando, em tese, os crimes de receptação e adulteração", informou a PRF, em nota enviada à imprensa.

Além disso, ao realizarem a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra os dois homens, expedidos pela 2ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

"As ordens judiciais são do tipo regressão cautelar para o regime fechado, com validade até 2034 e 2032, respectivamente, decorrentes de condenações por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003) e receptação (artigo 180 do Código Penal)", informa a corporação.

Com a operação, os agentes recuperaram o veículo e apreenderam três aparelhos celulares e R$ 3.391,65 em espécie. O material foi recolhido para apresentação à autoridade policial e subsidiará os procedimentos investigativos.

Legenda: Material apreendido foi recolhido para apresentação à autoridade policial e subsidiará os procedimentos investigativos. Foto: Reprodução/PRF.

Possível participação em outros crimes

Informações preliminares indicam que os detidos podem estar envolvidos em crimes contra instituições financeiras, incluindo roubos a banco.

Também é apurada a eventual participação deles em um assalto a uma padaria em Guaraciaba do Norte — cidade a 271,61 km de Fortaleza, na Região da Ibiapaba —, que ocorreu na madrugada do dia 8 de fevereiro.

Na ocasião, indivíduos encapuzados e armados teriam rendido funcionários e subtraído mais de R$ 20 mil do estabelecimento. "Ambas as circunstâncias serão apuradas no curso das investigações conduzidas pela Polícia Civil do Ceará", diz o comunicado.

Legenda: Polícia Civil do Ceará vai investigar possível envolvimento dos homens detidos em assalto a uma padaria em Guaraciaba do Norte, no dia 8 de fevereiro. Foto: Reprodução.

Voz de prisão

Os homens receberam voz de prisão ainda no local e foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil de Icó junto com o veículo recuperado e os objetos apreendidos.

No local, foram formalizados os autos de prisão em flagrante, o cumprimento dos mandados de prisão e os demais procedimentos legais cabíveis.