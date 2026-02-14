Cunhado de Fernandinho Beira-Mar é preso em operação contra tráfico de drogas

Uma operação das Polícias Civis do Rio de Janeiro e Pernambuco resultou, neste sábado (14), na prisão de Marinilson Carneiro da Silva, cunhado do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.

Marinilson era um dos grandes responsáveis pela compra e venda de drogas no Nordeste, e atuava diretamente na negociação com produtores de maconha do chamado Polígono da Maconha, no sertão de Pernambuco.

Ele foi encontrado nessa a região, no município de Carboró, e detido após estar foragido por anos, segundo noticiou o g1.

À imprensa, a Polícia Civil carioca afirmou que esta operação representa um “severo golpe” na estrutura do grupo criminoso liderado por Beira-Mar.

Entenda como funcionava a operação

Legenda: Foto de Marinilson Carneiro da Silva divulgada pela Polícia Foto: Reprodução/TV Globo.

Conforme as investigações, o esquema comandando por Carneiro da Silva funcionava em duas frentes.

A primeira era localizada em Mogi das Cruzes (SP) e organizava rotas que passavam pelo Centro-Sul do país, com conexões no Paraguai, Bolívia e Colômbia.

Já a segunda tinha base em Carboró, em Pernambuco, e atuava como receptora de cocaína para o Nordeste e distribuidora de maconha para Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Nesse contexto, a Polícia aponta que Marinilson era o chefe da manutenção das rotas de tráfico, da negociação dos fornecedores e do controle de qualidade dos produtos ilícitos enviados para as comunidades cariocas.

Relação com Beira-Mar

As atividades ilegais realizadas por Marinilson Carneiro faziam parte de um esquema ainda maior da facção criminosa Comando Vermelho, cujo líder é indicado pelas autoridades como Fernandinho Beira-Mar.

Além de cunhado do traficante, Marinilson é irmão de Marcos José Monteiro Carneiro, conhecido como Periquito, preso pela Polícia Civil do Rio em 2017, em São Paulo.

Conforme a Polícia Civil do Rio, a presença de relações familiares é comum em operações criminosas como esta.

'Polígono da Maconha'

O Polígono da Maconha, onde Marinilson foi detido, é um território disputado por facções do Nordeste e Sudeste.

As rodovias BR-116, BR-232 e BR-316 atravessam a região e permitem o deslocamento da produção local de maconha.

A luta pelo controle dessa produção ilegal gera confronto entre grupos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho e o chamado Bonde do Maluco.