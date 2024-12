Fernandinho Beira-Mar é alvo de buscas em operação policial no Rio de Janeiro

O traficante Fernandinho Beira-Mar é alvo de buscas da Polícia Civil em nova fase da Operação Torniquete, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (10). São cumpridos 28 mandados de busca e apreensão contra roubos de veículos e cargas. As informações do G1.

Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, está preso no Presídio Federal de Catanduvas e os agentes cumprem um mandado no local.

Veja também País Jovem cai do topo de prédio ao se distrair em gravação de vídeo em Balneário Camboriú, SC País Polícia suspeita que casal desaparecido há um mês em Santa Catarina foi morto por atraso em aluguel

Conforme o portal de notícias da TV Globo, os alvos da Operação Torniquete são integrantes do Comando Vermelho (CV), que também foram denunciados pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Os membros da organização criminosa são responsáveis por dezenas de roubos de carga em vias expressas: na Avenida Brasil, na Rodovia Washington Luis e na Rio-Magé.

A investigação aponta que, além de gerenciar e disseminar o tráfico, os criminosos estão envolvidos com a prática planejada de grande parte dos roubos a veículos de cargas no município de Duque de Caxias. A Polícia estima um prejuízo de R$ 4 milhões.

As ordens para os crimes partem de dentro dos presídios, por alguns dos acusados, segundo o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro

Segundo a denúncia do ministério, os roubos de carga financiam o tráfico de drogas e 50% do produto dos roubos é destinado ao CV. Com o domínio territorial e o fornecimento de estrutura e armas, a facção possibilita os roubos na região.

Os mandados expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias estão sendo cumpridos na Penitenciária Federal de Catanduvas, Penitenciária Moniz Sodré, Cadeia Pública Jorge Santana, Presídio Ary Franco, Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, Presídio Pedro Mello da Silva, Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, Penitenciária Moniz Sodré e na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho. Além de endereços em Duque de Caxias, São Gonçalo, no Caju e em Madureira.